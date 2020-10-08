Nguan Soon黃薑粉驗出工業用染色料蘇丹紅　食安中心指令下架停售

食衞署食物安全中心今日（8日）公布，一個黃薑粉樣本被檢出不准添加於食物的染色料蘇丹紅，正跟進事件，已指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。 涉事品牌為Nguan Soon，產品名稱為「黃姜粉」，原產地來自泰國，分銷商是Brilliant Sky Trading Limited，每瓶淨含量50克，產品此日期前最佳為2022年4月30日。

食衞署食物安全中心今日（8日）公布，一個黃薑粉樣本被檢出不准添加於食物的染色料蘇丹紅。（Getty Images）

食安中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從一網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，樣本含百萬分之0.22的蘇丹紅。涉事品牌為Nguan Soon，產品名稱為「黃姜粉」，原產地來自泰國，分銷商是Brilliant Sky Trading Limited，每瓶淨含量50克，產品此日期前最佳為2022年4月30日。

中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而有關分銷商亦正按中心指示進行回收。市民可於辦公時間致電分銷商熱線5563 6506，查詢上述產品的回收事宜。中心正追查有關產品來源，會通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，調查仍繼續。

食安中心發言人說：「蘇丹紅是工業用人造化學染色料，根據《食物內染色料規例》（第132H章），蘇丹紅不可添加於食物。」違例者一經定罪，最高可判罰款五萬元及監禁六個月。

