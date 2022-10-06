甄珍劉子千母子傳北京失蹤個半月　朋友尋人不果　秘書拒答私人事

影星甄珍及兒子章立衡（原名劉子千），早前從香港飛往北京處理私人事務，但8月21日後他們的朋友無法再聯絡，傳失蹤至今。甄珍的兩位朋友，向《香港01》記者表示，甄珍8月底失去聯絡，但在9月初突然用簡體字更新朋友圈報平安，稱忙碌無法回覆電話及訊息，但與平日用繁體字及用語不同，惟好友們以各種方法聯絡二人，都無功而回。

甄珍與前夫劉家昌在中國大陸和美國，有多宗官司。甄珍、章立衡均為香港居民，《香港01》正向入境處查詢事件。

【14:00更新】甄珍好友歐偉毅再向甄珍的香港秘書查詢，獲覆她「人冇事」，但承認無與甄珍直接通過電話。《香港01》記者向其查詢，她起初表示不知道，但後來說「私人嘢唔講」，並匆匆掛線。



甄珍及兒子章立衡8月前往北京處理家事。甄珍的新加坡好友歐偉毅接受《香港01》訪問時透露，自8月21日起聯絡不上甄珍，其兒子亦處於失聯狀態。

歐偉毅表示，有身在北京的朋友曾到甄珍母子落腳的朝陽區酒店了解，獲告知二人8月22日已退房。他與多名好友多日來以不同方式聯絡甄珍母子，「電話都打了上千通」，但二人都無接電話，亦無回覆訊息。

甄珍於9月5日最後一次更新朋友圈。（受訪者提供）

9月初以簡體字更新朋友圈 平時慣用繁體字

甄珍9月初曾用簡體字更新微信朋友圈，稱「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝！」而甄珍以往較少更新朋友圈，對上一次是在6月27日，而甄珍平時與朋友聯絡，均使用繁體字。

歐偉毅認為該更新與平時不同。不過，他指甄珍的親友暫未接到任何關於綁架的可疑電話。偉毅又指，甄珍過往未試過失聯，本來亦已相約9月底於新加坡見面，並已訂好酒店。他認為事件可疑，一眾好友亦擔心甄珍母子安危。

甄珍的馬來西亞朋友林先生，向《香港01》記者展示微信對話截圖，顯示他們8月21日最後一次聯絡，林說甄珍曾稱與兒子先到北京處理私事，之後再轉往上海處理新居裝修，之後便無法聯絡。

林先生說，以往他與甄珍每隔幾日就會用微信通訊，從未試過這麼長時間失去聯絡。林又指甄珍此前長居香港，但在香港無甚麼親戚，弟妹分別在美國和台灣。

2017年12月，甄珍與章立衡（劉子千），在香港出席方逸華追悼會。（視覺中國）

甄珍是台灣人，但與兒子章立衡均為香港居民。《香港01》正向入境處查詢事件。

與劉家昌近年反目 對簿公堂

原名章家珍的甄珍，為六七十年代的當紅影星，曾於1971年及1974年獲亞洲影展影后殊榮，2013年獲金馬獎頒發「終身成就獎」。

甄珍於70年代與香港影星謝賢離婚後，嫁給台灣作曲家、歌手劉家昌，並育一子劉子千。甄珍與劉家昌於1987年離婚後，但一直隱瞞兒子，直至2015年。近年二人反目，因離婚、爭產等問題對簿公堂，在美國、中國有多宗官司；劉子千亦隨母姓改名章立衡。

章立衡6月更新IG 標記身處北京

章立衡6月24日最近一次更新instagram，標記正身處北京，最近一次更新facebook為7月29日，轉發馬基雅維利（Niccolò Machiavelli）的格言。