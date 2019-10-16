【罪夢者】章立衡擺脫乖仔形象演黑幫　睇到賈靜雯讚不絕口

現年32歲的章立衡（前名：劉子千）一向走乖乖牌路線，不過今次為Netflix 首部華語原創劇《罪夢者》就豁出去。在劇中他飾演黑幫阿鬼，與其他三位好兄弟張孝全（飾演阿全）﹑周洺甫（飾演福星）﹑王柏傑（飾演瀟灑）出生入死，到處打打殺殺的他給人刮目相看的感覺，就連劇中女主角賈靜雯亦對他讚不絕口，甚至於被他突破形象的演出吸引添。

章立衡飾演黑幫人物令不少人刮目相看。

過去是歌手身份的章立衡給人形象正面，在演藝圈這條路上好少人會將他與「奸」的角色聯繫。而是次導演找他出演黑幫一角都令他大感意外，原來全因他留有鬍鬚所以導演才選中他，非常意想不到呀！而在真實生活中他是家中唯一獨子，但在此劇中他就有三位好兄弟共同出生入死，讓他有前所未有的感覺：「整個人生好像往上走了一層，看到的世界也不一樣了！」

而為了演好阿鬼這個角色，章立衡在開拍前便練習學咬檳榔﹑走路等，望自己的一舉一動都具有黑道Feel。因為人物設定比較暴躁關係，在好多時候讓他演出時盡情爆發，彷彿將人生的悶氣一下子爆發出來，讓他直呼：「真的很爽」可想而知他是多麼投入該角色當中。正正因為突破以往形象，連他的演出都吸引賈靜雯青睞，對他讚不絕口笑說若四兄弟站在一起，總是會忍不住被章立衡吸引。

章立衡的突破演出讓賈靜雯讚不絕口。

另外，繼官方近來發布正式預告片之後，近日亦公開了以四兄弟為主的精彩花絮片段，首度揭露了因為一場意外導致王柏傑﹑張孝全﹑周洺甫被捕入獄，而唯獨章立衡飾演的阿鬼幸運地逃過一劫，四兄弟有了嫌隙，面臨情義決裂的重大考驗故事。從出生入死﹑互相猜忌到背叛，在他們身上寫著不同的命運，讓不少觀眾非常迫不及待等看。此劇即將在本月底31日開播，我們就拭目以待喇！