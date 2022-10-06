城大HK Tech 300 再獲4創投公司支持2千萬　攜手撐有潛力初創

香港城市大學（城大）的旗艦創新創業計劃「HK Tech 300」再獲創投支持。四間創新科技投資公司今天（10月6日）與城大簽署備忘錄，各自在首年向HK Tech 300投放500 萬港元、即合共2,000萬港元，共同為選定的初創企業提供天使投資，攜手支持有發展潛力的本地初創企業，促進香港創科發展。



今天與城大簽署備忘錄的四間創新科技投資公司分別是致力協助初創獲得國際合作機會的「粒子創投」；打造立足於「一帶一路」投資生態的深港聯合投資基金有限公司；以「鏈接新舊經濟」為目標的「斑馬星球」，以及積極投資於新世代產業的獅峰投資管理有限公司。

簽署儀式由城大校長郭位主禮，並在城大校董會成員及城大企業有限公司董事會主席梁少康博士和立法會議員（科技創新界）邱達根見證下，分別由粒子創投首席探索官蔡明都、深港聯投合夥人吳自豪博士、斑馬星球創始合夥人洪為民教授和獅峰主席及合夥人劉雲浦，與城大副校長（行政）及城大企業有限公司常務董事李惠光簽署。

郭位校長致辭時指出，城大的世界級科研人員致力從事及帶領科創研究，該校連續六年成為獲最多美國專利的本地大學，成績有目共睹；城大將通過HK Tech 300，進一步協助年青人轉化知識及技術為實際應用，造福社會

連同早前已與城大簽訂備忘錄的薈港資本有限公司、創域互動有限公司和連益科技有限合夥基金，HK Tech 300至今已與七間科創投資企業及基金建立共同投資合作夥伴關係，向獲甄選的HK Tech 300初創公司提供天使投資。