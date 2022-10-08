甄珍發朋友圈報平安　斥遠走歐美避借錢說法　好友仍未能與她通話

影星甄珍及其兒子章立衡（原名劉子千），周四（6日）傳出於北京失聯一個半月，事件曝光後，甄珍的朋友圈周五（7日）晚再度更新，以繁體字「報平安」，又駁斥因避朋友借錢而遠走歐美的報道。

甄珍的新加坡好友指，仍未收到她的聯絡，但認為周五更新的訊息，與甄珍一貫的語氣吻合，雖然仍懷疑帖文非由本人親自打出，但他認為甄珍現時應安全，故感到安心。



甄珍的朋友圈周五（7日）晚上近9時以繁體字更新，為失聯事件引起的擔憂向朋友及大眾致歉，駁斥因避朋友借錢而遠走歐美的報道。（受訪者提供）

甄珍及兒子章立衡月前往北京處理家事，但其好友、新加坡傳媒人歐偉毅指，二人於8月21日起失聯。甄珍9月初曾用簡體字更新微信朋友圈，稱「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝！」，但她的朋友均指甄珍過往皆使用繁體字，說話的口氣亦不同。

甄珍於9月5日最後一次更新朋友圈。（受訪者提供）

《香港01》周四（6日）報道事件後，歐偉毅獲其香港秘書回覆指她「人冇事」，但承認無與甄珍直接通過電話。記者向其秘書查詢，她起初表示不知道，但後來說「私人嘢唔講」，並匆匆掛線。

至周五（7日），有傳媒引述一名甄珍的好友，稱多人向甄珍借錢，「情況越來越失控」，故甄珍的兒子將其手機收走，又稱母子二人已飛往歐美國家躲避，現時安全。

甄珍的朋友圈同日晚上近9時，以繁體字更新「報平安」，為失聯事件引起的擔憂向朋友及大眾致歉。該帖文又貼上傳媒報道的截圖，駁斥向傳媒表示，甄珍母子為躲前來借錢的人而避走歐美的「好友」，指他「沒有任何權利替我本人做任何的發言」，又指以後有任何進展，將親自說明。

甄珍好友歐偉毅表示，與甄珍的其他好友至今仍未收到母子二人的聯絡，但認為新的帖文與一貫的語氣吻合，感到有點興奮：「至少有回應，即是她看到近日的報道。」

歐偉毅指，對甄珍未直接聯絡好友感懷疑，亦懷疑迎的帖文是甄珍口述，並由他人代為打字，但認為她現時應安全：「現在感到安心了。我們一直斬只想知道她是安全、健康的。」

2017年12月，甄珍與章立衡（劉子千），在香港出席方逸華追悼會。（視覺中國）

甄珍是台灣人，但與兒子章立衡均為香港居民。《香港01》早前就二人失聯事件向入境處查詢，處方表示不會就個別情況作出評論。

甄珍與前夫劉家昌在中國大陸和美國，有多宗官司。她的馬來西亞朋友林先生，日前向《香港01》表示，甄珍曾稱與兒子先到北京處理私事，之後再轉往上海處理新居裝修。甄珍的兒子章立衡6月24日最近一次更新instagram，標記正身處北京。