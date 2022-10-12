少年警訊設大灣區先鋒計劃　蕭澤頤冀內地港生通關後參與活動

隨著香港與大灣區融合，有48年歷史的少年警訊，首次在深圳成立「少年警訊學校支會」。該支會由深圳香港培僑書院龍華信義學校設立，今日（12日）在沙田培僑書院舉行啟動典禮，透過「大灣區少年警訊先鋒計劃」令內地學生都可有機會參與少年警訊。警務處處長蕭澤頤主持儀式時表示，這是少年警訊新的里程碑，如通關後希望有內地港生來港參與少年警訊活動。



「大灣區少年警訊先鋒計劃」今日在沙田培僑書院舉行啟動典禮，同時亦為「深圳香港培僑書院龍華信義學校少年警訊學校支會（邊界區）」成立典禮。與會嘉賓在警察樂隊鼓手帶領下進場，典禮會場後方放置一個大螢幕，直播著深圳香港培僑書院龍華信義學校的學生，一同以視像形式觀禮。

深圳招募少年警訊會員收600申請

警務處處長蕭澤頤致辭時表示，今次是少年警訊自1974年成立以來，首次在大灣區設學校支會。日後大灣區港人學生可作警隊合作夥伴，深圳香港培僑書院龍華信義學校招募學生成為少年警訊會員以來，收到超過600份內地港人學生的申請。

他表示，如通關後會邀請內地港人學生來港，參與少年警訊活動。他指邊界警區會支援該校的支會，可以更接近該校進行交流。

曾鈺成：深圳培僑成立內地少年警訊支會令學生越見精彩

前立法會主席、培僑書院校監曾鈺成致辭表示，深圳香港培僑書院龍華信義學校得到香港教育局及深圳教育局，對於該校的兩地教育融合、課程融合及師生融合的肯定。而該校能成立內地首個少年警訊學校支會，會令學生經歷越來越精彩，他相信該校會作深港教育融合的示範。