放寬防疫｜第四波重災「金儷星」喜迎10.20起舞照跳：熟客好興奮

港府下周四起（20日）再放寬部份防疫措施，包括容許餐廳、酒吧等場所舉辦表演及跳舞活動。本港第四波疫情曾爆發大規模歌舞群組，其中一個重災點、旺角金雞廣場「金儷星鳳凰于飛宴會廳」正磨拳擦掌，準備宴會廳跳照舞。負責人韻姐表示由宣佈放寬當日開始已陸續有熟客致電查詢，他們十分興奮，表明放寬後馬上捧場，預期可恢復疫情前的八至九成生意。



韻姐慨嘆，疫情期間行內不少舞廳已經結業，但政府同時容許社區中心辦跳舞班，都令業界感到不公平：「又唔畀你開，又唔畀你跳舞，點做得住。」她認為疫情已漸趨平穩，期望放寬後勿再收緊：「唔使下下搞到世界末日咁，始終都係要生活。」



▼金儷星舞廳曾是跳舞群組的重災區▼



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宣布放寬當日熟客致電恭喜 料可恢復疫前八至九成生意

「金儷星鳳凰于飛宴會廳」負責人韻姐表示雖然離放寬仍有近一星期時間，但由宣佈放寬當日開始已經陸續有熟客致電查詢：「個個都打嚟恭喜。」當中不少人已經表明放寬後會到場捧埸，甚至有數個客人都表示想包場舉辦生日會，「個個都翻晒嚟」。韻姐又表示對放寬後的生意感到樂觀，預期可以恢復疫情前八至九成的生意。

疫下廿名員工只餘一個侍應每日打理日常事務 其他休假

韻姐提到，暫只能在早上時舉辦一些早上跳舞興趣班，收入大大減少，為節省成本，宴會龐本身有4個廚師、10多個樂隊成員、5個侍應，最後只聘請一個侍應每日回宴會廳幫助打理日常事務，其餘20多人全部休假，韻姐指現時的首要工作便是將休假的員工找回來開工。

月租30萬靠政府借貸頂租金 行內不少舞廳已結業

另外，她又表示宴會廳的月租超過30萬，停開多個月下只能依靠政府的「百分百擔保企業特惠貸款」應該租金：「借咗好多個月，都冇計，應該有300萬，遲下要慢慢還。」她坦言入行數十年，過去所經歷的考驗都不及過去數個月艱難。

她指在疫情期間，行內不少其他舞廳都已經結業，「又唔畀你開，又唔畀你跳舞，點做得住。」韻姐表示，雖然政府禁止舞廳營業，但社區中心又容許市民去跳舞，都令業界感到不公平：「我哋個個月畀錢租嘅地方就唔畀人跳」，不過幸好不少熟客都表示社區中心的氣氛不及舞廳，所以重開後都必定會捧場，不用擔心客源會因而流失。

（政府）又唔畀你開，又唔畀你跳舞，點做得住？社區中心又容許市民去跳舞，我哋個個月畀錢租嘅地方就唔畀人跳。 金儷星鳳凰于飛宴會廳負責人韻姐

民政事務總署牌照事務處今日（10日）到位於旺角金雞廣場三樓的金儷星鳳凰于飛宴會廳突擊執法，發現該會址內安排現場表演及容許顧客進行跳舞活動。（政府新聞處圖片）

期望勿再收緊防疫措施：唔使搞到世界末日咁 始終要生活

韻姐認為疫情已漸趨平穩，期望放寬後不要再作收緊：「希望唔好再搞，大家打針囉，好多人都中過啦，都好快冇事。」她認為其實疫情不如描述可怕，「唔使下下都搞到世界末日咁，始終都係要生活。」她表示，不少老友記都期望重開的一日可以再次跳舞，同時亦可鍛練身體，即使要載著口罩跳舞亦無所謂，因早已習慣。

希望唔好再搞（收緊防疫），大家打針囉，好多人都中過啦，都好快冇事。唔使下下都搞到世界末日咁，始終都係要生活。 金儷星鳳凰于飛宴會廳負責人韻姐

▼金儷星舞廳曾是跳舞群組的重災區▼

