疫情｜31個月大無打針男嬰確診　留醫兒科深切治療病房　情況危殆

本港抗疫千日，確診數字五日後再回落至4,000宗的水平。醫管局表示，一名31個月大男童昨日（17日）因發燒到急症室求診，測試後證實對病毒呈陽性。該名男童並無接種新冠疫苗，目前在伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療，目前情況危殆。



新增7名危殆及7名嚴重病人

醫管局表示，截至今日（18日）凌晨零時零分，共有1,834名確診病人留醫，當中有264名新增確診病人。新增呈報7名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有23名危殆及32名嚴重病人，當中8名危殆病人正接受深切治療。另外，188名病人康復，當中154名病人出院。另外，過去一日新呈報7名確診病人在公立醫院離世。

另外，一名31個月大男童昨日因為發燒到伊利沙伯醫院急症室求診，測試證實對病毒呈陽性。男童並無接種新冠疫苗，目前在伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療，情況危殆。

醫管局提醒，接種新冠疫苗能有效為兒童及青少年提供保護，以抵禦新冠肺炎，有效降低重病和死亡率，呼籲家長盡早安排小朋友接種新冠疫苗。

▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



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屯門醫院矯形及創傷科康復病房爆疫

屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房一名90歲男病人，10月13日經檢測發現確診。醫院展開接觸追蹤調查，發現同一病房多3名分別55至74歲男病人確診，醫院正調查有關個案關連。所有病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。