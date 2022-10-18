疫情｜變種病毒株XBD首流入社區　23歲女打3針仍有病徵

本港抗疫千日，新冠肺炎疫情仍然反覆，確診數字五日後再回落至4000宗的水平，今（18日）新增4,954宗確診個案，當中近8%為輸入個案。另外，變種病毒株流入社區，在本地個案中錄得1宗XBD變種病毒株，該個案涉及一名23歲女子，居於觀塘，已接種三劑疫苗，有出現病徵，包括喉嚨痛、頭痛和噁心。

另外，今新增7人死亡，七日平均死亡人數為6.9人，繼10月9日後平均數字首次回落至6人，七日平均死亡率降至0.130%，至今本港累計死亡個案共有10,285宗。



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本港確診數字反覆，今新增4,954宗確診個案，確診數字處於5000多宗達五日後再回落至4000宗的水平。當中本地個案佔4,566宗，當中包括一宗為變種病毒株個案。衞生署發現，本地個案中錄得1宗XBD變種病毒株，該個案涉及一名23歲女子，居於觀塘，沒有外遊紀錄，已接種三劑疫苗，有出現病徵，包括喉嚨痛、頭痛和噁心。

另外，截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，再發現多41宗變異病毒株個案，分別為35宗XBB、1宗XBD、2宗BQ.1.1及BF.7多3宗亞系個案，累計有101宗變異病毒株個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月9日至10月15日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.6%及92.3%。

學者料XBD病毒株傳播力及致病性不比BA.5厲害

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文接受查詢時表示，XBD病毒株為BA.2.75.2 及BF.5的「洗牌」，早於8月時已在本港的輸入個案中發現過。由於現時全球針對相關病毒株的研究不多，故難以預料其病毒株會否成為日後本港的主流病毒株，但相信其傳播能力及致病性不會比BA.5厲害很多。他續指，過往都有零星的病毒株流入本港，但亦未見在本港出現大爆發。

專家相信新變異病毒株在本地只是「冰山一角」

呼吸系統科專科醫生梁子超回覆查詢表示，相信今次帶有變異病毒株的本地個案是「冰山一角」，估計本港已有不少本地個案帶有變異病毒株，因近日BA.4／BA.5的樣本佔本地個案的比率稍有回落，故估計變異病毒株個案愈來愈多。他認為，衞生署除為陽性個案就「452」段基因進行快速篩檢外，亦可就「346」段基因進行快速篩檢，因近日不少變異病毒株都有R346T的基因變異。

另外，本港今亦錄得388宗檢測陽性輸入個案，新增輸入個案當中，263宗涉及機場檢測樣本、88宗涉及第一至三日樣本，餘下37宗涉及第四至七日樣本。由於昨日由機埸入境的旅客達8,031，故確診比率為4.84%，較昨日的3.85%稍微回升，七日平均確診人數達369人，平均確診率為4.92%，接近5%的關口。

增7死亡個案 一人沒打針

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報7宗感染新冠病毒病人離世個案，涉及3男4女，年齡介乎45至102歲，當中1人來自院舍。



打針方面，3人已打3針、3人已打2針及1人沒有疫苗紀錄。七日平均死亡人數為6.9人，繼10月9日後平均數字首次回落至6人，七日平均死亡率降至0.130%，至今本港累計死亡個案共有10,285宗。

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學校呈報方面，今日再多765宗呈報個案，分別為667名學生和98名教職員，當中30間學校共有32班要停課，新增多於一個班別需要停課的學校為香港中文大學校友會聯會陳震夏中學及STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG。



至於心怡天地幼稚園（荃景）需要全校停課，因其過去一星期共錄得18宗個案，包括13名學生及5名教師。由於該學校只有140名學生及24名教師，故衞生署建議該校停課。

院舍方面，今日有7間院舍有呈報個案，分別為5間安老院舍及2間殘疾人士院舍，有8人確診，28名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：

1. 輝濤護老院（安麗分院） (新界屯門青桃徑3號安麗大廈地下入口及1字樓1至17號舖)

2. 康和護老中心黃金分院 (新界屯門黃家圍一台112-113號全幢及104-107、114號地下)

3. 松青安老院 (新界屯門青山公路－新墟段250號彩暉花園地下11至12號舖)

4. 穩健（綜合護理）敬老院 (新界元朗丈量約份第124約地段第4177號德祥樓地下11號舖及1字樓)

5. 慶楠護老院（深水埗）有限公司 (九龍荔枝角道236號及石硤尾街2G號荔聯大廈地下1號及2號舖、1字樓、2字樓及3字樓)



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

1. 香港耀能協會富東訓練中心及宿舍 (新界東涌富東邨東埔樓地下B、C翼及1字樓)

2. 浸信會愛羣社會服務處𡯙羣樓中途宿舍 (觀塘福塘道4號啟能綜合康復服務大樓一樓)

