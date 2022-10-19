凱施餅店和麵包秀涉欠租近180萬元　業主入稟追租及要求交還舖位

本地老牌餅店凱施餅店被指「拖糧」，兼拖欠強積金供款。而凱施餅店和副線品牌麵包秀，其分店涉拖欠租金合共近180萬元。兩店的業主昨(18日)入稟高等法院，向凱施的母公司凱施食品有限公司和公司董事蕭偉堅，追討欠租和要求交還舖位。



兩案的原告分別為浩華有限公司，以及伍灼榮和譚桂仲，被告同為凱施餅店的母公司凱施食品有限公司和公司董事蕭偉堅。

兩舖涉本年起拖欠租金

在涉及麵包秀的入稟狀中，原告浩華有限公司指根據租約，於2019年12月把灣仔德興大廈地下舖位租予凱施食品，每月租金24.5萬元，蕭偉堅則任租約的擔保人。凱施食品另需就冷氣和管理服務，每月支付服務費。

惟凱施食品自本年6月起，拖欠租金、服務費和差餉，合共128.8萬多元。

而涉及凱施餅店的入稟狀指，原告伍灼榮和譚桂仲把大圍金禧花園的舖位，自本年7月起租予凱施食品。根據租約，舖位每月租金20萬元，蕭偉堅亦擔任擔保人。惟凱施食品自本年8月中起，未有支付租金，連同利息，共拖欠50.8萬元。

案件編號：HCA1363、1367/2022