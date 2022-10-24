大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮2022｜表揚傑出企業

踏入回歸祖國25周年，粵港澳三地合作更緊密，持續推進並完善大灣區建設，軟硬基建兼備，成就更多發展機遇。《香港01》將於10月31日（星期一）舉辦「大灣區互聯共創研討會」，邀請政制及內地事務局局長曾國衞先生作為主禮嘉賓，屆時將匯聚多位商界領袖及業界精英，同場交流營商心得，並就一系列的經貿議題分享真知灼見；同場更會舉行「大灣區企業同創大獎」嘉許禮，以表揚於大灣區表現突出，並具備潛力的企業。



「大灣區互聯共創研討會」以「善用灣區跨境合作機制，拓展香港發展空間」為主題，探討粵港澳融合發展所帶來的機遇，當中如何產生協同效應，香港該如何把握並規劃等。演講嘉賓陣容鼎盛，多位重量級講者包括（排名不分先後）：騰訊雲港澳業務總監蔡毅海先生、粵港澳大灣區經貿協會會長蘇祖耀博士、團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長黃元山博士及香港貿易發展局研究總監范婉兒女士；「大灣區企業同創大獎」嘉許禮將緊接研討會，以企業2021年度產品及服務表現作準則，表揚於大灣區跨境業務方面表現突出、推動三地協同發展的優秀企業。

研討會設有網上直播，屆時觀眾可一同收看，敬請密切留意《香港01》公布詳情。

大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮 2022

日期︰2022年10月31日（星期一）

贊助機構：Tencent Cloud 騰訊雲

支持機構（排名不分先後）：

香港生產力促進局

香港貿易發展局

團結香港基金

香港總商會

香港中華總商會

粵港澳大灣區經貿協會