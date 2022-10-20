救世軍天平幼稚園爆急性腸胃炎　20幼童中招　五人入院情況穩定

位於上水天平邨的救世軍天平幼兒學校爆發急性腸胃炎個案，個案涉及 20名兒童，年齡介乎4至5歲。他們自10月12日起陸續出現肚痛、腹瀉和噁心等病徵。15人已求醫，5人需入院，3人經治理後已出院。全部病人情況穩定。



救世軍天平幼兒學校爆發急性腸胃炎個案，涉及 20名兒童。(救世軍天平幼兒學校網站圖片)

位於上水天平邨天河樓地下的救世軍天平幼兒學校，自10月12日起爆發急性腸胃炎個案。個案涉及12名男童及8名女童，年齡介乎4至5歲。他們陸續出現肚痛、腹瀉和噁心等病徵。15人已求醫，五人需入院，三人經治理後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心今日（20）表示，正調查北區一所幼稚園暨幼兒中心爆發的急性腸胃炎個案，中心人員已到該中心視察，並向中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對中心進行醫學監察。中心指正繼續調查個案。

衞生防護中心發言人提醒市民採取以下措施，預防感染腸胃炎：

保持良好的個人衞生；



處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手；



清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手；



以稀釋的1比49家用漂白水（以一份含5.25%次氯酸鈉的漂白水加49份水）徹底清洗和消毒染污的地方及物件，事後並須徹底洗淨雙手；



保持室內空氣流通；



注意飲食衞生；



使用不同的用具處理生及熟的食物；



避免進食未經徹底煮熟的食物；



飲用經煮沸的水；及



不要光顧無牌食肆及食物檔攤。

