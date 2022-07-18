保良局嬰兒組幼兒中心爆急性腸胃炎　30幼童痾嘔　11人需入院

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，正調查銅鑼灣保良局嬰兒組留宿幼兒中心爆發的急性腸胃炎個案，個案涉及18名男童及12名女童，年齡介乎六個月大至四歲。當局指，相關幼童自7月13日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵，全部人均已求醫，11人需入院，七人經治理後已出院，全部病人情況穩定。



衞生防護中心表示，正調查灣仔區一所留宿幼兒中心爆發的急性腸胃炎個案，涉及的中心為位於銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈的保良局嬰兒組。衞生防護中心指，當局人員已到該中心視察，並向中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對該中心進行醫學監察。

當局強調正繼續調查，並提醒市民保持良好的個人衞生，而處理食物或進食前、如廁後或更換尿片後須徹底洗淨雙手，以及清理嘔吐物及糞便時須戴上手套，事後須再洗手，預防感染腸胃炎。另外，當局又呼籲市民使用不同的用具處理生及熟的食物，以及避免進食未經徹底煮熟的食物，亦須飲用經煮沸的水。