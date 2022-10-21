《蝙蝠俠：黑夜之神》禁播｜主辦方：港府建議避免室外播暴力電影

在中環填海用地舉行室外放映會的團體The Grounds原訂下周四(27日)放映電影《蝙蝠俠-黑夜之神》，但最新突然宣佈該晚將改播《鐵甲奇俠》，有傳主辦方因被告知《蝙蝠俠-黑夜之神》可能有違法風險，故決定臨時轉換電影。主辦方回應查詢指，應政府建議避免於戶外播放暴力電影。電影、報刊及物品管理辦事處則回覆指，不會就個別影片申請作評論。



The Grounds放映會：



10.27改播《鐵甲奇俠》

在中環填海用地AIA Vitality Parks 舉行室外放映會的團體The Grounds，在近月不同晚上會放映不同著名電影。其本來將於下周四放映《蝙蝠俠：黑夜之神》，惟翻查他們網站，該晚卻突然改為放映《鐵甲奇俠》。

主辦方The Grounds回覆查詢指，他們應電影、報刊及物品管理辦事處（電影報刊辦）的建議，避免於戶外播放涉及一定暴力程度的電影而更改放映節目；有關變動屬一般放映審核過程。避免於戶外播放暴力電影。

《蝙蝠俠-黑夜之神》是2008年上映的電影，由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導，曾於香港取景，拍攝蝙蝠俠從中環國際金融中心二期頂層一躍而跳下。當年政府曾發稿，指時任影視及娛樂事務管理處處長鄭美施在記者會上表示，歡迎《蝙蝠俠－黑夜之神》攝製隊來港拍攝，並指一直十分支持本地和海外的電影在港的拍攝工作。

當年政府曾發稿，歡迎《蝙蝠俠－黑夜之神》攝製隊來港拍攝。（政府新聞網截圖)