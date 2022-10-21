施政報告｜楊潤雄：積極考慮進一步放寬措施　推動跨境旅遊復常

疫情肆虐近三年，不少文化及體育活動，受疫情及防疫政策影響一度停擺，旅遊業亦大受打擊。施政報告2022強調「搶人才、搶企業」，增強香港競爭力，並提出四大策略發揮香港創科潛能。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄及創新科技及工業局局長孫東等出席記者會，解釋《施政報告》內相關政策。楊潤雄表示，當局會按國家十四五規劃以及香港旅遊業發展藍圖等發展旅遊業，將繼續密切檢視疫情發展，積極考慮進一步放寬措施，以推動跨境旅遊逐步回復正常，當局會與旅遊界攜手做好準備。



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【15:38】創新科技及工業局局長孫東表示，GDP方面確實在過去提及太少，透露香港的製造業佔GDP維持1%。惟世界其他世界經濟體，包括深圳、新加圾等地，其製造業佔25%以上，某程度上該比重為創科發展的重要指標，因此要引進龍頭企業。「一個比亞迪為深圳產生幾千億產值，包括新加坡也有這樣的產業，這些國家或地區，他們的製造業比例上升是這樣產生。」

他又指，目標本港10年後，製造業GDP由1%增長至10%，承認比較進取，「但不能想都不想，取決於社會共同努力。」

【15:26】被問到「流行文化節」為何先集中重溫1960至90年代流行文化，楊潤雄說，流行文化在社會某時期廣為接受，成為一個產業。本港80及90年代歌影視文化影響深遠，在亞洲區具有影響力，目前仍有不少人欣賞當時的作品，推崇當時的明星及製作者；今次集中重溫60至90年代，認為可借助當時文化帶動記憶，將香港的光輝時代再現港人眼前，再思考如何再進步，鼓勵新一代文化藝術工作者。

至於馬鞍山白石體育園計劃早於2017年已提出，惟再於最新《施政報告》重提，楊說，當年提出後現時仍在10年發展計劃內，希望重申會將體育園建成。至於啟德體育園因面對天氣、疫情等影響進度，在當初計劃無法預計，強調希望盡快建成。

【15:25】創新科技及工業局局長孫東表示，現在大學科研約有10億元項目在進行中，許多科研團隊與內地有緊密關係，會鼓勵及加強合作關係。內地十四五規劃已將河套區、前海、廣州南沙列為合作平台，今後目標將河套發展為「特區中的特區」，定位為全球先進產業研發中心，及中西產業平台。

【15:13】楊潤雄表示，自接任後接觸不少界別人士，得悉他們希望清晰理解未來的藍圖。他認為，香港需有共同目標，逐步展開相關工作，利用香港優勢成為中外文化交流中心，故希望成立文化委員會，可在頂層做好規劃及藍圖工作。至於施政報告提出，政府計劃增建四間博物館，包括「中國歷史文化推廣活動中心」、「文物修復及資源中心」，至於餘下兩間博物館暫未定主題。

至於有外媒報道，通訊事務管理局轄下的電影、報刊及物品管理辦事處，決定禁止下周四舉行一個戶外電影播放活動播，當日活動原計劃播放2008年上映的《蝙蝠俠：黑夜之神》，但活動會以電影《鐵甲奇俠》系列取代，主辦單位並沒有透露被禁原因。被問到是否有電影停播，楊表示，停播與局方無關，指已有制度決定電影是否適合播放，過去亦使用相同機制。「我相信大家可以放心，一定係合理合法情況下做呢個要求。」

【15:08】創新科技及工業局局長孫東表示，正在跟國家互聯網訊息辦公室商討香港的定位，能否容許內地部份數據，在特定條件下到港，仍在討論中。他指，與教育、科技、市民生活息息等相關數據，為優先考慮，例如兩地交通、金融訊息等。因香港不少大學在內地設有分校，亦有不少科研團隊，因此過程中數據如何流通，亦對學校非常重要。

【14:54】楊潤雄指，因應疫情有防疫抗疫措施，無可避免影響出入境限制，日常生活都有影響，政府已逐步有序精準放寬措施，最新入境安排已放寬至「0+3」。他承認當有較高防疫要求，會令人部份對來港觀賞體育項目或旅遊有影響。希望透過全社會努力，令疫情可控。

至於體育項目，每年在港舉辦的項目都有加有減，近期有桌球賽、國際七人欖球賽，明年初之前尚有網球賽等。當局會與不同體育總會聯絡，爭取在港舉辦大型賽事，香港始終是適合辦體育盛事的地方。

而旅遊業方面，大家都清楚盡量減少入境防疫措施可吸引旅客，但始終要與防疫作平衡。香港地方較細，環境上難做閉環旅遊，但當局仍會繼續研究。

【14:48】《施政報告》目標在未來五年吸引100間國際創科企業駐港，孫東表示，對有關創科企業有四項要求，首先是希望有關企業有較高的技術含量，在某個領域在國際領先，適合香港發展；其次是要為香港經濟增長作貢獻；第三，引進有關企業希望能改善香港就業；最後能利用香港所長服務國家所需，令香港更好融入國家發展大局。

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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【14:41】創新科技及工業局局長孫東表示，國家大力支持香港創科發展，發展創科是今屆政府其中一個重點。創新科技及工業局局長孫東表示，訂下四大發展方向，1）完善創科生態圈，實現再工業化；2）狀大創科人才庫；3）智慧香港；4）積極融入國家大局，以結果為目標發展創科。

當中包括︰撥款110億元資助大學創科團隊，冀在未來吸引100間創科企業駐港，當中20間為龍頭創科企業；創新科技及工業局轄下將開設「工業專員」一職，專責統籌和督導促進香港創科產業和「再工業化」發展的政策工作；在大埔創新園新建第二個先進製造業中心，在5年間內資助智能生產線，由30條增至130條；全力建造河套區、擴建數碼港及科學園等；以及為人才提供住宿空間，興建「創科斗室」等。

此外，當局亦會建設智慧政府，鼓勵公私營機構開放數據；並以港深河套區為基礎，確保資金、物資、人員流通，部份用地將在明年起招標；當局亦會支持國家載人航天工程選拔人才。

▼施政報告提出要增強香港的競爭力▼



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【14:32】文化體育及旅遊局局長楊潤雄及創新科技及工業局局長孫東等出席記者會，解釋《施政報告》內相關政策。

楊潤雄表示，當局將成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」、設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港；資助有潛質中小藝團和年輕藝術家，推出實習計劃予修讀文藝科目專上學生；制訂十年發展藍圖，增建及擴建文化藝術設施，以及優化「亞洲知識產權交易平台」，促進版權交易和文藝創意產業化。

康文署將舉行「流行文化節」，首階段先介紹1960至1990年代的流行文化。另外，又會以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港。

旅遊方面，會按國家十四五規劃以及香港旅遊業發展藍圖等發展，將繼續密切檢視疫情發展，考慮進一步放寬，以推動跨境旅遊，逐步回復正常，會與旅遊界攜手做好準備。當局又會推出「西貢海藝術節」供市民及旅客免費參觀。

旅遊事務署昨日推出款項達6億元，為期3年的文化古跡本地遊鼓勵計劃，鼓勵業界推出更多旅遊路線及產品。旅發局並推出新一輪賞你遊，亦將推出賞你住計劃。

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