戶外播放IIB級《蝙蝠俠：黑夜之神》被抽起　講性及吸毒電影可播

在中填海濱用地舉行室外電影放映會的團體The Grounds，原訂下周四(27日)放映電影《蝙蝠俠-黑夜之神》，但最新突然抽起改播《鐵甲奇俠》，主辦方解釋是應政府建議避免於戶外播放暴力電影，故作出調動。



資料顯示，《蝙蝠俠-黑夜之神》為第IIB級電影，代表兒童及青少年不宜觀看，當時評級備註指「有暴力的描繪和驚嚇鏡頭」。播映名單約有40套，至少半數屬第II級，當中有五套屬第IIB級，其中《洛奇恐怖晚會》（Rocky Horror Picture Show）及講述老年同志的港產電影《叔．叔》，備註都寫明「有性愛描繪」，而《早餐俱樂部》（The Breakfast Club）更有吸毒場面，不過截至昨日（21日）仍在播放名單中，但不知有否剪走「不宜」場面。



The Grounds放映會：



仍有四套第IIB級電影播放 包括《狂舞派》

The Grounds由10月13日開始在中填海濱空地播放中外電影，每日一至兩套，網站列明收費210.8元。影片總共有41套，電影、報刊及物品管理辦事處分級資料庫（2004年起）網站，可找到其中32套的評級。

其中10套為第I級，如《魔雪奇緣》、《魔雪奇緣2》、《少年Pi的奇幻漂流》和《哈利波特：神秘的魔法石》等。第IIA級電影佔最多，共有17套，如《哈利波特－阿茲卡班的逃犯》、《侏羅紀公園》、《尚氣與十環幫傳奇》、《哈利波特－消失的密室》及《哈利波特：火盃的考驗》等，該評級屬兒童不宜。9套未能找到資料的電影。

餘下五套為第IIB級，除了《蝙蝠俠– 黑夜之神》外，其他為《狂舞派》（The Way We Dance 2013）、《洛奇恐怖晚會》（Rocky Horror Picture Show）、《早餐俱樂部》（The Breakfast Club）、《叔．叔》（Suk Suk）。此評級代表兒童及青少年不宜觀看。

另兩套《蝙蝠俠》列第IIA級 評級指暴力、驚嚇較小

《蝙蝠俠-黑夜之神》被抽起，改為播放《鐵甲奇俠》（IRON MAN），The Grounds解釋是應電影、報刊及物品管理辦事處的建議，避免於戶外播放涉及一定暴力程度的電影而更改放映節目，有關變動屬一般放映審核過程。政府也指是主辦單位決定更改放映的電影。

評級是第IIB級的《蝙蝠俠-黑夜之神》，電影報刊辦當年評級備註指「有暴力的描繪和驚嚇鏡頭」。該套是導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的「蝙蝠俠三部曲」的第二集，前集《蝙蝠俠-俠影之謎》已於周三（20日）放映，而第三《蝙蝠俠 - 夜神起義》都計劃在11月3日播出。

▼《蝙蝠俠：黑夜之神》電影花絮照▼



+ 13

《蝙蝠俠-俠影之謎》是第IIA級，電影報刊辦評級備註指「有一些暴力和驚嚇的描寫」，需同屬第IIA級的《蝙蝠俠-夜神起義》，評級備註指「有暴力鏡頭及輕度驚嚇場面」，可能都有暴力畫面，備註寫得比《蝙蝠俠-黑夜之神》較為輕微，只是「一些」及「輕度」。《鐵甲奇俠》的評級備註指「有輕微暴力場面」，與《蝙蝠俠-黑夜之神》有少許不同。

《叔．叔》有裸露鏡頭 《早餐俱樂部》有吸毒場面

至於餘下已播放或將播放的四套第IIB級電影，評級備註則不涉暴力和驚嚇。當中兩套提到性的描寫，《洛奇恐怖晚會》被指有性相關的描寫，《叔．叔》備註指「有中度性愛描繪、裸露鏡頭及偶有粗鄙語言」。

已播映的《狂舞派》主要涉及「偶有粗鄙語言及容易被模仿危險動作」，而《早餐俱樂部》備註指「含有粗鄙語言及吸毒場面」。

據報道，電影報刊辦要求主辦機構剪走《蝙蝠俠-黑夜之神》被指暴力鏡頭才可在露天播放，不過The Grounds最後決定抽起，故未知上述四套的「敏感」部份有否特別處理。

+ 7

蝙蝠俠影迷狄志遠：電影只是「拳頭功夫」較多

立法會社福界議員狄志遠認為，政府今次「擠牙膏式」的解釋是不恰當。作為蝙蝠俠影迷的他指明明先前都已放映《蝙蝠俠．俠影之謎》，今次政府無即時解釋，故惹人不斷猜測。他認為電影只是「拳頭功夫」較多，未算很血腥，建議政府日後應對室外放映有清晰和公開指引，避免再有同類事件發生。

電影評級適用室內播映 業界盼政府發室外放映指引

香港電影工作者總會會長「田雞」田啟文表示，IIB級的電影雖然是「青少年及兒童不宜」，但其實15歲以上人士，有家長陪同及指導下，都是可以入場觀看。不過他指指引只適用室內影院，始終室外放映在香港未是主流，政府都未有指引，故此業界希望政府對室外放映有清晰指引。