少女向男友上傳裸照　分手後被威脅當性奴及迫舔腳趾　男友認罪

15歲少女玩手機遊戲認識了一名男子，兩人拍拖時少女曾上傳裸照，惟分手後，男方卻用裸照威脅少女在年滿28歲前，都要當他的性奴，少女無奈就範之餘，更曾被迫為他口交及舔腳趾，少女數個月後終告知社工及揭發事件。該男子今(24日)在區域法院承認勒索及刑事恐嚇等罪名，法官指事主年輕，被告卻持續加強其威脅，把案押後至11月7日，以索取被告的精神報告及事主的創傷報告才判刑，期間被告須還柙。



被告陸浩文（23歲，無業），承認2項促使未滿16歲的人製作色情物品，1項刑事恐嚇、1項非禮和1項勒索罪。

被告陸浩文在區法院承認刑事恐嚇、非禮及勒索等罪名。(資料圖片)

被告曾指X煩提出分手

案情指，案發時15歲的女事主X，於2019年6月透過手機遊戲結織被告，兩人其後拍拖。X曾按被告的要求，發送自己胸部和下體照片。惟被告稍後覺得X煩擾，和X分手。

裸照迫X當性奴至28歲

被告於同年10月透過WhatsApp，要求和X性交，威脅她若拒絕，便會在網上公開其祼照。被告其後更提出X做他的性奴，直至她年滿28歲。此外，被告亦曾要求X傳送10張祼照，X依言傳送。

被告要X舔腳趾及口交

於同年10月22日，X到被告的慈雲山住所。被告脫去她的校服和胸圍，摸她的胸，又要求X替他口交，X無奈就範。被告及後張開X的雙腿，脫去其內褲，嘗試把陽具插入X的下體，但X緊閉雙腿。被告繼而要求X 舔他的腳，X依言舔被告的腳底和腳趾，之後再次替被告的口交。

要求刪除裸照反被勒索

於同年11月，X因事忙而未有為意被告找她，被告感到被冷落，便威脅在網上公開X的祼照。X請求被告刪除照片，被告則提出X交出9000元，並和他性交直至X有新男友，或X交出13000元。X選擇後者，惟被告仍要求每月和X進行性活動，又把勒索的金額增至15000元。

X最終於同月把事件告知社工，事件報警，被告於2020年1月被捕。

案件編號：DCCC850/20921