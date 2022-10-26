澳門再現本地確診個案　66歲女患者住所大廈列紅碼區

澳門再現本土新冠確診個案，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心公佈，今日（26日）上午，一名66歲女性澳門居民檢測到新冠病毒核酸陽性，其居住的和樂坊第一街7號及8號宏興大廈已被列為紅碼區。



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澳門應變協調中心表示，今早收到內地珠海市衛生部門通知，一管10混1核酸檢測樣本呈陽性，而當中涉及的有8人是在澳門，中心立即啟動應變機制，安排該8名人士接受檢測。

檢測結果顯示，當中一名66歲女性澳門居民檢測到新型冠狀病毒核酸陽性，其居住的和樂坊第一街7號及8號宏興大廈列為紅碼區。

針對其經常出入相關紅碼區域的人士，當局於今午4時開展重點區域核酸檢測，以排除可能潛伏於本澳社區的新冠肺炎感染者，包括青洲大馬路/青洲新路、沙梨頭北街，沙梨頭南街，罅些喇提督大馬路/提督馬路，白朗古將軍大馬路圍成的區域居住、工作的人士；其他曾在10月24 日及之後在上述區域逗留超過半小時人士；考慮到相關區域風險較高，所有人士均不獲豁免。

應變協調中心表示，會向在重點區域居住的人士發出短訊提醒進行預約檢測，若沒有按規定做核酸者，健康碼於翌日轉為黃碼。

澳門今年6月爆發疫情，自6月18日起計，澳門確診個案逾1,800宗，疫情持續一個多月，當地亦數求延長幾近封城措施對抗疫情，至一個多月後的7月27日首度清零，但其後短時間內亦有零星個案。