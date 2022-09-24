澳門疫情｜內地赴澳旅行團料11月復辦　港人入境維持「7+3」檢疫

澳門行政長官賀一誠今日（24日）公布，內地政府批准恢復電子簽證，以及內地旅行團訪澳。他表示，目前評估恢復旅行團需時至少一個月籌備，現需與內地旅行社及有關方面商討，料最快11月有旅行團前往澳門。

對於本港放寬入境檢疫至「0+3」，賀一誠則指不作任何評論，強調澳門沒有條件「躺平」。澳門政府評估內地客源最重要，檢疫安排要與中央一致，本港旅客入境澳門維持「7+3」檢疫政策，並無條件放寬。倘若內地調整海外入境防疫措施，澳門會同日同步跟隨。



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賀一誠今日指，國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正昨日（23日）召開視像會議，聽取他關於澳門當前經濟形勢和有關工作情況的匯報，會上通過恢復內地旅行團赴澳及內地電子簽注。

賀指，內地出境遊已停近3年，目前評估恢復旅行團需時至少1個月籌備，料最快11月有旅行團赴澳。當局計劃首先恢復四省一市旅行團，包括廣東、上海、浙江、江蘇、福建，亦會設清晰的熔斷及恢復機制。至於電子簽證則料於10月底至11月初落實。

澳門行政長官賀一誠。（澳門特別行政區政府新聞局Facebook截圖）

至於香港方面放寬入境檢疫至「0+3」，賀一誠被問到會否有條件與香港討論通關。賀指不作任何評論，不過澳門防疫措施是與內地同一方針，才可得到內地的電子簽注及旅行團恢復，因此對本港仍然維持「7+3」入境防疫措施，即七天酒店檢疫和三天自我監察。

賀一誠︰澳門沒有條件「躺平」

賀一誠又強調，澳門應對疫情不能「躺平」，亦沒有條件「躺平」：「有些地區反正回去（內地）也要隔離，他們就不需要顧忌、可以躺平，但我們沒有這個條件，澳門市民回內地若要『7+3』，我們的市民肯不肯？」