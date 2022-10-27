首屆「藝文香港」11月亮相　林風眠、吳冠中經典名作免費睇

由紫荊文化集團主辦，中華青年精英基金會、集古齋承辦的的藝術博覽「藝文香港」，將於下月16日起一連四天於會展舉行，公眾可免費參觀，首屆以「古今對話 中西互鑒」打響頭炮，屆時將會展出林風眠、吳冠中、徐悲鴻等殿堂級大師作品，盡顯中西合壁功架；王天德、林天行等八位知名當代藝術家亦會聯合參展，互相輝映。

賞畫以外，大會特設國際藝術論壇，探討香港文化藝術產業發展路向、博物館的國際性與當代性等主題，現場更設有書法、繪畫、篆刻等工作坊，入場人士可報名參加。



吳冠中《冬雪》(1978)。(大會提供)

國家《十四五規劃綱要》提出，將香港建設為中外文化藝術中心，文化體育及旅遊局亦推出多項措施推動業界發展，說好香港故事。

由紫荊文化集團主辦，中華青年精英基金會、集古齋承辦的「藝文香港」( ART HONG KONG) 文藝盛會將於下月16日至19日舉行，展場特設大師作品展區，可一覽吳冠中、林風眠、徐悲鴻、陳樹人、傅抱石、齊白石共六位國寶級大師經典作品，觸目作品包括《吳冠中《冬雪》、林風眠《花卉》、徐悲鴻《喜鵲 松樹》等。

林風眠《花卉》(年份不詳) (大會提供)

徐悲鴻《喜鵲 松樹》(1935) (大會提供)

主辦方亦特邀王天德、林天行、郝量、張恩利、章燕紫、梁遠葦、劉建華、謝曉澤共八位海內外知名的當代藝術家聯合參展，大部分作品皆是圍繞本次展覽主題全新創作。

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論壇則以「藝通中外 文貫古今」為主題舉辦五場講座，探討傳統與中國當代藝術、博物館在中西文明溝通中的地位和作用、香港文化藝術產業的未來發展路向等，並由多位重量級人物主講，包括舊金山亞洲藝術博物館館長許傑、上海博物館原館長楊志剛、香港故宮文化博物館館長吳志華、香港海事博物館總監肖猷思、香港大學美術博物館總監羅諾德等。



現場亦設水墨畫、水彩畫、書法、篆刻等工作坊，亦有名師作即場示範，公眾可報名與眾同樂。活動亦將展示首屆「西泠盃」全港青少年書畫篆創作大賽優秀作品。

「藝文香港」活動詳情：



日期：11月16日至19日 ( 17日起公眾開放 )

時間：上午10時至晚上7時

地址：香港會議展覽中心舊翼5樓展覽廳5G

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