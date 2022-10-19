施政報告｜辦流行文化節梅艷芳張國榮主題響頭炮　博物館增至19間

特首李家超領導的新一屆政府今（19日）發表上任後首份施政報告，並涵蓋文化藝術發展。港府將設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港，並制訂「文藝創意產業發展藍圖」，推動港產流行文化走出香港，包括計劃每年舉辦流行文化節，首階段將以60年代至90年代「殿堂級人物」包括巨星梅艷芳、張國榮及許冠傑等為主題打響頭炮，長遠則會研設文化流行館，以及聚焦於電影、電視及串流平台，由創意香港支持與內地合拍電影、聯合製作綜藝電視節目等。

港府同時提出未來十年藝術發展基建藍圖。包括將博物館增至19間，當中兩間擬選址北部都會區及交椅洲人工島，主題待定。



人氣男團MIRROR近年大熱，帶動復興本地樂壇及流行文化。（資料圖片）

《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，最新一份《施政報告》提出，成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」，並以電影電視串流平台三大媒體，推動港產流行文化走出香港，創意香港會支持香港與內地╱亞洲團隊合拍電影、聯合製作綜藝電視節目，以及跨影視創作團隊開發串流平台內容。

另外，港府將設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港，擬每年支持四項活動，涉及最少10萬名參加者。政府正計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並研究長遠設立「流行文化館」的可行性。

港府正計劃每年與業界合辦「流行文化節」，並企紹殿堂級人物打響頭炮（資料圖片/ 陳順禎攝）

消息人士指，首階段重點介紹1960至1990年代，並會以「殿堂級人物」為主題，明年文化節則初步計劃回顧梅艷芳、張國榮及許冠傑，並舉辦演出、工作坊、專題展覽及講座等。施政報告列出的績效指標所見，「流行文化節」每年將提供超過20個節目或展覽，預計每年入場人次超過14萬。

至於擬議興建的「流行文化館」，消息人士透露，初步考慮設展覽外，亦會有劇場及演奏會等設施。

現時康文署負責管理的博物館和文物中心共有17間，包括歷史博物館。(資料圖片)

至於藝術基建硬件，現時康文署負責管理的博物館和文物中心共有17間。施政報告提出，港府將制訂十年發展藍圖，康文署博物館增至19間。政府消息人士指，文物修復資源中心及中國歷史文化推廣活動中心將分別在2028年，以及2027至2032年間落成；另外兩個項目則分別位於北部都會區及交椅洲人工島，料會在2022年至2027年完成初步發展規劃，不過博物館主題仍未決定。

翻查資料顯示，文物修復資源中心及中國歷史文化推廣活動中心，均是上屆政府「遺產」，前者已選址鄰近濕地公園的元朗天水圍第109區興建，當中將設參觀區域、公眾教育設施，亦有文物藏品庫及修復工作室，可將分散於港九新界多處的博物館藏品集中管理及專門保存；至於中國歷史文化推廣活動中心，則擬由尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營58座修建而成 ，另會在鄰近地方加建新翼，以配合香港博物館的館藏舉辦活動，增進市民大眾對香港歷史的認知。



表演場地方面，港府亦訂具體目標，座位將增加一半至4.5萬個；另鼓勵私人發展項目加入文化藝術設施。政府績效指標則顯示，政府預計於2027年至2032年，博物館的每年平均訪客人次將會由500萬增至800萬。

施政報告指，已要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例。(資料圖片)

培養人才方面，施政報告指，已要求香港演藝學院重點研究為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才，以及在「北部都會區」設立新校舍和增加非本地生比例；另外，港府亦會開展不同文藝範疇的見習計劃，資助演藝學院或大學修讀文藝課程的學生在藝團和西九文化區實習，同時增加資源扶植及培育有潛質的年輕藝團及藝術家。康文署亦會繼續與西九文化區合作培養更多專業人才，促進香港成為區內的藝術保育和修復中心。

啟德體育園興建如火如荼，港府另擬於馬鞍山白石興建香港第二個體育園，提供全港性運動設施，初步計劃設板球場、棒球場、水上活動中心及「鑊形」單車場等。（土拓署圖片）

體育發展方面，施政報告提出將制訂「體育及康樂設施十年發展藍圖」，包括在馬鞍山白石興建香港第二個體育園，以及在「北部都會區」建造大型體育康樂設施。

政府消息人士表示，白石體育園佔地14.7公頃，面積約為半個啟德體育園。消息人士續指，白石體育園與啟德體育園定位不同，後者是大型體育盛事場地，故由私人承建商設計、興建及營運，結合商業元素，希望團隊可引入國際經驗。

白石體育園則會定位為提供全港性運動設施，初步計劃設板球場、棒球場、水上活動中心及「鑊形」單車場，並解釋：「呢啲好難每區都有，所以起個體育園包括晒。」消息人士強調，白石體育園內的場地亦可作比賽之用，希望更多市民可使用。

另外，白石體育園將由政府自行營運，故料將採取「傳統模式」，暫時構思中不會有周邊商業活動。至於時間表方面，消息人士稱現時正進行研究工作，料在2022至2027年間取得撥款落實計劃，而建築期則預計為三至四年。

政府亦會分階段提供約30項多元化康體設施，例如體育館、游泳池、運動場、公園等，並優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少十項大型國際體育賽事在港舉行，推動香港成為國際體育盛事之都。

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