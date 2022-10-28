香港光污染｜環境局收緊戶外燈光約章　籲提早一小時關掉動態燈光

環境及生態局今日（28日）宣布優化《戶外燈光約章》，要求參與者在更早時間、即晚上10時至翌日早上7時關掉相關戶外燈光裝置，以及須較現時提早一小時、即由晚上11時提前至晚上10時關掉動態的燈光裝置或將其轉為靜態模式。優化版《約章》將於明年1月1日生效。



4,800個物業管理、酒店餐飲等參與者支持《約章》

《約章》邀請戶外燈光裝置的擁有人及負責人承諾在預調時間（目前是晚上11時或午夜12時至翌日早上7時）關掉對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈光裝置。至今，《約章》獲得約4,800個參與者支持，來自物業管理、地產發展、酒店餐飲、零售、銀行、電訊、地產代理，以及學校、公用事業和公營及非政府機構等不同界別。

優化版《約章》2023年1月1日生效

環境及生態局指，戶外燈光工作小組檢視了《約章》成效，就如何進一步減少戶外燈光可能做成的滋擾作出建議，包括從戶外燈光裝置的運作時間和模式兩方面着手優化《約章》，收緊關燈要求。

政府接納小組建議，《約章》將會增設要求更嚴格的級別，參與者會在更早的時間（即晚上十時至翌日早上七時）關掉相關戶外燈光裝置。在運作模式方面，《約章》參與者須較現時提早一小時（即由晚上十一時提前至晚上十時）關掉動態的燈光裝置或將其轉為靜態模式。優化版的《約章》將於二○二三年一月一日生效。

要求各政府部門晚上10時關掉所有裝飾、廣告用途戶外燈光

除優化《約章》外，環境及生態局亦會發出指引，要求各政府部門於晚上10時關掉所有用作裝飾、宣傳及廣告用途的戶外燈光。

倡研發減少光滋擾科技

此外，戶外燈光工作小組亦建議推動創科界別研發有助減少光滋擾的科技。政府已在「機電創科網上平台」加入與減少光滋擾相關技術的創科願望，鼓勵創科界別提議更多這方面的科技研發項目。如發現有合適的技術，並經初步測試證實可行，便可在政府物業進行。