戶外燈光投訴不跌反升　小組主席指非壞事 ：反映市民關注度增加

《戶外燈光約章》已實施三年多，希望減少光滋擾及能源浪費。環境局今日（27日）舉行頒獎典禮表揚約4,800個《約章》參與者。 對於《約章》推出後，投訴數字不跌反升，去年投訴個案更升至477宗。戶外燈光工作小組主席麥瑞琼認為，投訴增加並非壞事，或反映市民關注度增加。她又指，正協助政府檢討《約章》成效，會否立法規管暫未有定案。

第三屆《戶外燈光約章》頒獎典禮今日舉行，表揚約4,800個《約章》參與者。（勞敏儀攝）

《戶外燈光約章》鼓勵燈光裝置的擁有人及負責人在晚上11時或午夜12時至翌日早上7時關掉對戶外環境有影響的裝飾、宣傳或廣告燈光。第三屆《戶外燈光約章》頒獎典禮今日舉行，表揚約4,800個《約章》參與者，今年新加入計劃有超過270個。

環境局副局長謝展寰致詞時表示，香港夜景是全球三大最美麗城市之一，但美麗背後有代價，密集樓宇間的光污染或令附近居民叫苦連天，例如影響睡眠，認為商戶在夜晚11點或12點關掉不必要燈光，有助節省能源、電力及減碳。他又指，環保署日常巡查發現超過99%參與者遵守《約章》，呼籲社會繼續「熄早啲，慳多啲」。

小組正協助政府檢討《約章》成效

戶外燈光工作小組負責推廣《約章》、檢討其成效，以及向政府建議更多有效管理戶外燈光的方案。小組主席麥瑞琼表示，正協助政府檢討《約章》成效，包括到本港不同地方測量環境光的變化、研究其他經濟體系城市規管戶外燈光裝置措施及標準，以了解本港能否借鑒，以及市民對規管的意見。她說，去年八月小組開第一次會議，最近也就委託兩所顧問公司進行招標，了解與本港情況相似，則同樣地少人多、娛樂活動多的四個城市，有系統地看它們的措施及透過聚焦小組收集意見，相信可如期明年上半年完成檢討工作及向政府提交建議。

麥瑞琼認為，全港零售點有六萬個，與期望的《約章》參與數目仍有一段距離，估計原因是不少商戶已自覺地實行，而國際品牌也有自己的準則，故參與者不足一半。但她認為，「香港環保幾前衛，好多大嘅國家都無戶外燈光約章，香港唔係做得唔好，而係行得快，故認知性唔高，好多名舖都唔會申請」。

對於《約章》推出後，戶外燈光投訴數字不跌反升，麥瑞琼認為投訴增加並非壞事，或反映市民關注度增加，沒有遵守《約章》的商戶只有約0.5%，有機會是人為失誤所致。至於會否建議立法規管，她說要參考所有收集數據及小組再深入討論，暫時未有定案。