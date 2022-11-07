居日港人開餐廳遇疫情　讚日本政府「保就業」靈活：無封舖逼停業

日本重新開放自由行，為死寂的旅遊業帶來曙光。在東京淺草經營港式料理、本身是香港「澳洲牛奶公司」第三代的鄧日成接受《香港01》訪問時回想疫情之初，東京一度淪為「死城」，商戶及食肆掀起結業潮，名店林立的銀座變得「荒蕪」，一切遠超所想。



市道蕭條，日本政府為「保就業」，曾分階段推出「協助金」鼓勵食肆停業，其後為回應業界訴求，資助符防疫規例的食肆開業。鄧日成形容，日本政府防疫政策靈活，透過軟性措施鼓勵市民共同抗疫，雖然對食肆有防疫要求，但不會強逼跟從，最重要是不會貿然「封舖」，期望放寛旅遊限制後可以進一步振興日本經濟。



日本去年6月疫情大爆發，街上空無一人，儼如「死城」。（受訪者提供圖片）

憶「緊急事態宣言」 東京淪為「死城」

鄧日成於2018年在東京淺草開設「火炎」香港料理，開業一年多即遇上世紀疫情，當地政府在2020年頒佈「緊急事態宣言」，勸籲市民避免不必要外出。

鄧日成形容，當時東京街頭儼如「死城」，企業改為「在家工作」，不少食肆索性關門，據政府數字，單計東京過去已有逾千商舖及食肆宣布結業，以往人來人往的銀座變得「杳無人煙」，名牌店紛紛撤租。

「澳洲牛奶公司」第三代鄧日成在東京淺草開設「火炎」香港料理，推廣香港美食。（受訪者提供圖片）

政府發放「協助金」鼓勵食肆停業減人流

日本政府為控制人流，曾向食肆發放「協助金」，鼓勵暫停營業避免人群聚集，鄧日成表示，「當時大家都好想開舖，但條街實在無晒人，燈油火蠟人工都係錢，所以只能夠響應政策停業」。他指當時政府每月提供約100萬至120萬日圓「協助金」（折合約港幣5.2萬元至6.3萬元），雖然當中逾四成計算稅金，但「慳啲使」都足夠一家三口生活，「一年半唔使開工都生活到，咩都夠晒啦，已經好好，好開心架喇」。

+ 6

食肆符防疫指引毋須「掃碼」可營業

疫情反覆無常，日本政府亦非鐵板一塊。鄧日成指，政府去年回應業界訴求，只要食肆符合基本防疫指引，如設隔板、提供消毒液、探熱機、限制人數、遵守營業時限等，便可申請適量「協助金」同時開業，他亦於今年6月重新開舖，生意漸漸恢復氣色。

鄧日成認為，日本政府防疫政策較為靈活：

日本政府重視保障人權，只會提出防疫建議，例如『緊急宣言』只係勸你唔好出街，係唔會限制你，亦唔會逼你入食肆前要『掃呢樣、嘟嗰樣』，食肆唔跟指引最多唔批資助金，但唔會封你舖唔准做生意。 「火炎」香港料理、「澳牛」第三代鄧日成

日本疫情持續爆發，當地市民外出大多戴上口罩。（楊凱力攝）

指未「清零」就放寛自由行「無辦法」

日本現時每日新增逾萬宗確診，在疫情未「清零」下就重新開放自由行，鄧日成直言「無辦法」，「日本經濟太差，日圓又不斷貶值，打擊真係好大，有需要依靠旅遊業振興經濟，等日後中國客源嚟日本『爆買』，先見到真正復甦」。

不過，鄧日成坦言，當旅遊業「復常」，旅客拖篋、旅遊巴亂泊、文化差異等問題又會重來，「有朋友以前喺百貨公司退稅部工作，睇住旅客爭先恐後，做到臉都黑晒，係好困擾，但依家無晒旅客，同樣一樣困擾，你幾唔鍾意都好，做生意都係睇錢份上。」