「澳牛光速餐」原來有解？　第三代居日開港式料理　強調從不趕客

日本作為美食天堂，滙萃各式各樣名菜，位於東京淺草區，有一間主打港式料理的餐廳，由「澳洲牛奶公司」鄧氏家族第三代鄧日成主理。網絡近年興起「光速食澳牛」文化，鄧日成接受《香港01》專訪強調，「澳牛」從不「趕客」，他解釋餐枱面積細但碗碟多，經常四個人「逼埋一齊」，所以食完就要「執碗」，加上門口大排長龍，種種環境因素下，食客可能有心理壓力，希望見諒。



近年本港掀起移民潮，居日11年的鄧日成指，日本職場充斥「社畜」文化，日劇《半澤直樹》是活脫脫的現實反照，他語重心長地說：「日本旅遊就好，定居就唔好喇。」



「澳洲牛奶公司」第三代鄧日成在東京淺草開設「火炎」香港料理，推廣香港美食。（受訪者提供圖片）

到日本學做麵包變開舖推廣「家鄉菜」

位於東京都台東區淺草的「火炎」香港料理，與旅遊境點「雷門」相隔數條街，負責人鄧日成11年前赴日留學，初時學習做麵包，但奈何人工低，工時差，中途轉去酒店做學廚，未幾因為掛念香港料理，於事透過YouTube及書本學煮中菜，直至2018年索性開舖推廣「家鄉菜」。

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創業初期受排斥碰壁 「澳牛」模式不適合日本

作為外來者，鄧日成當時「搵舖」處處碰壁，「日本人其實好排外，除非你係好出名嘅大廚，否則地產舖唔肯租畀你，最後我喺淺草旅遊區遠少少巷仔租咗個舖位。」不過，開業初期，維持客源都是難題，「日本人表面崇洋，其實好難接受外國料理，未見過嘅嘢唔敢放入口，開頭都係靠香港、內地同台灣人。」

身為「澳牛」第三代，為何不引入日本做「過江龍」？鄧日成指，香港和日本飲食文化不同，港式茶餐廳夥計個個眼明手快，講求「快、靚、正」，而日本餐廳就追求精細及服務，傾向「慢慢食、慢慢坐」，而且，腿蛋治、熱奶茶等對日本人來說，只是一般在便利店百多日圓可購的速食品，「如果要沖一杯港式奶茶唔係唔得，但要賣700日圓先有錢賺，日本人唔會願意畀錢。」

澳洲牛奶公司深受港人歡迎，不過網上不少評論戲稱「光速食澳牛」。（資料圖片）

「澳牛」枱細碗碟多 食完要「執走」

提及「澳牛」，網上不時有評論戲稱「光速食澳牛」，食客要快食快走切勿怠慢。曾在「澳牛」打滾10多年的鄧日成表示：

我哋從來唔會趕人走，只係張枱又細，坐成四個人，啲碟又好迫，你食完咪執嘢囉。可能啲客見到門口有人排隊，個環境去留又咁快，心理上以為趕佢走，其實唔係架。同埋夥計有時做得太忟語氣重咗啲，絕對唔係鬧客，其實做邊行都係啦，忙起上嚟實會忟，大家互相體諒啦，真係唔好意思呀！ 「火炎」香港料理、「澳牛」第三代鄧日成

指日本「社畜」文化強烈 不宜移民定居

由留學生到食店老闆，再迎娶日籍妻子，誕下可愛女兒，一切仿如勵志日劇，不過鄧日成坦言，日本生活並不如外人所想，並非一個適合的移民地方，作為旅遊之都，的確是一個吃喝玩樂的好地方，但日本人的工作文化，並不為人樂道，「同你睇《半澤直樹》一樣，日日加班、又要陪飲酒、趕尾班車第二朝返工，呢個係職場文化，加上經濟差，朝不保夕，真係好『社畜』架。」