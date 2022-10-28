屯門醫院員工疑將強毒清潔劑倒渠　環保署：蝴蝶灣泳灘水質無異常

屯門醫院蝴蝶灣洗衣房員工周三（26日）被揭發於8至9月期間，多次違規把逾100支強毒性化學品倒進渠內。屯門醫院承認有關事件，懷疑有員工曾不當處理該批起漬劑及其他化學物品，涉事兩名員工已休假。

環保署收到投訴後，周二（25日）曾到蝴蝶灣洗衣房調查，正蒐集望一步的證據。署方指蝴蝶灣泳灘並未發現水質異常的情況。



屯門醫院蝴蝶灣洗衣房，懷疑有員工將強毒性化學品倒進渠內。（讀者提供）

傾倒逾100支化學物品入渠

《香港01》獲悉，事發於今年8月至9月，屯門醫院有採購員和外判清潔工，至少四次涉嫌將化學品倒入雨水渠，包括起漬劑化學物品「RustGo」、另一品牌「Force」化學品以及中和劑。

知情人士對《香港01》透露，有關化學品儲存量疑超出限制，因此有人趁當局巡查前，指示員工將部份化學品傾倒入渠，傾倒逾100支，並接獲疑為涉事員工違規傾倒的相片。記者向醫管局查詢後，局方當晚發放新聞稿，承認接獲有關投訴，並稱兩名職員已休假。

環保署周二曾到洗衣房調查

環保署收到投訴後，周二（25日）曾到蝴蝶灣洗衣房調查，正蒐集望一步的證據。署方指蝴蝶灣泳灘並未發現水質異常的情況。署方指工業洗衣場使用的化學品包括起漬劑，具腐蝕性或刺激性，持續大量排放會改變水中的酸鹼值，對生態環境造成不良影響，就蝴蝶灣泳灘並未發現水質異常的情況。環保署提醒工商企業需以合適的方法處理／棄置不同種類的化學品。

警方稱上周三（9曰）接獲報案，稱有洗衣房員工取走數瓶起漬劑，案件暫列盜竊案處理。