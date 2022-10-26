屯門醫院員工疑將強毒性清潔劑倒入渠　休假受查　獨家現場相曝光

《香港01》獲得獨家相片顯示，屯門醫院蝴蝶灣洗衣房內，懷疑有員工將強毒性化學品倒進渠內，消息指超過100支。醫院管理局今日（26日）表示，屯門醫院早前接獲員工投訴，報稱一批貯存在該處的化學品起漬劑的庫存紀錄有異，懷疑有員工曾不當處理該批起漬劑及其他化學物品。

醫管局指，涉事兩名員工已暫時休假，蝴蝶灣洗衣房的服務未有受影響。屯門醫院亦已向相關執法及政府部門報告事件，會配合執法部門的調查工作。



有強毒性腐蝕性 傾倒逾100支

《香港01》獲悉，事發於今年8月至9月，屯門醫院有採購員和外判清潔工，至少四次涉嫌將化學品倒入污水池及雨水渠，包括起漬劑化學物品「RustGo」、另一品牌「Force」化學品以及中和劑。

這些化學物品，多用作起漬、洗衣，清洗醫院員工衣服。由於有強毒性和腐蝕性，必需按制定程序儲存、使用和處理，不可隨意傾倒。

知情人士對《香港01》透露，有關化學品儲存量疑超出限制，因此有人趁當局巡查前，指示員工將部份化學品傾倒入渠，至少傾倒逾100支。

醫管局表示，屯門醫院早前接獲一名蝴蝶灣洗衣房員工的投訴，報稱一批貯存在該處的化學品起漬劑的庫存紀錄有異。（資料圖片）

兩名涉事員工休假 醫院配合執法部門調查

記者向醫管局查詢，局方深夜發稿公開事件，稱涉事兩名員工已暫時休假，蝴蝶灣洗衣房的服務未有受影響。

屯門醫院亦已向相關執法及政府部門報告事件，會配合執法部門的調查工作，又指非常重視事件，在接獲投訴後已展開調查，調查範圍包括該批起漬劑庫存紀錄有異的原因、是否有員工曾不當處理有關化學品，以及處理過程中是否合乎相關法例的要求。

醫管局總辦事處已接獲報告，會聯同屯門醫院進行調查，亦會派員到蝴蝶灣洗衣房視察，確保洗衣房處理及貯存化學品的程序，合乎相關法例的要求。