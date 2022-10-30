梨泰院人踩人｜韓國文化研究者指17年未有同類意外　缺憂患意識

韓國首爾梨泰院周六晚上（29日）發生人踩人悲劇，造成逾百人死亡，意外成因至今未明。事實上，這並非首次發生人踩人事故，韓國文化研究者伍麒匡表示，17年前一場演唱會，亦發生了11人死亡的人踩人意外。他續指，梨泰院慘劇是當地首次於酒吧場所一帶發生同類事故，各人或欠缺憂患意識，而且現場不少屬青年，過往發生同類事故時年紀尚輕。



另外，今次是當地於新冠疫情下，首次毋須戴上口罩舉行萬聖節活動，伍麒匡指每日有約10萬人到梨泰院一帶，商舖及警方「今年可能失咗預算」，未料到人流如此多。



韓國近60年至少發生兩宗重大人踩人事故

伍麒匡為韓國文化研究者，曾出版《韓流是這樣煉成的！》一書。他表示，韓國曾發生同類人踩人事故，例如1960年時，不少人試圖乘坐從首爾站開往木浦的列車，結果大批人於樓梯上摔倒，最終造成30多人死亡；到近年，2005年在慶北尚州市市民運動場，有數千名市民為了旁聽演唱會節目，爭先恐後地入場，結果發生人踩人事故，11人被壓死，83人受傷。

韓國首爾梨秦院人踩人慘劇現場地圖。（01製圖）

多個巧合同時出現 僅200警員維持秩序

事隔17年，人踩人慘劇再於韓國發生。伍麒匡表示，是次事故是當地首次於節慶期間，在娛樂場所一帶發生同類事故，亦是歷年來最嚴重的人踩人意外。他指梨泰院路窄，分岔路亦多，加上萬聖節的裝飾品，以及化妝活動，都令路面更狹窄；兩年多的疫情之下，今年是當地首次毋須戴上口罩慶祝萬聖節，疫下首次狂歡，近期每日有約10萬人到場，周六日的連假更是黃金期，情緒高漲。

伍麒匡表示，當地警方其實有實施人流管制措施，安排200人維持秩序，例如禁止反方向行走。他指難以判斷200警力是否足夠，但認為商戶及警方都低估了到場人數，「今年可能失咗預算」，尤其在意外發生後，由於人流太多，警方都須10多分鐘才到達事故現場。

+ 4

死者多年輕人 憂患意識不高

伍麒匡亦指，當地人的憂患意識不高，欠缺相關經驗，娛樂場所首次發生人踩人慘劇，而且上次發生同類慘劇已是17年前，現場大部份均為青年，死者更包括17歲的韓國人，過往發生意外時年紀尚輕，未預料會發生如斯慘劇。他相信現時報稱失蹤的個案逾3,000宗，但部份個案源於家人未能即時聯絡現場親友，實際情況可能只是遺失電話。

伍表示，當地人現時希望盡快查清事件真相，例如盡快翻查附近店舖的閉路電視片段，暫時有太多未經證實的訊息，例如聲稱有人派發含有毒品的糖果，但現時並未在死者身上驗出毒品，希望事件盡快水落石出，不要誤傳資訊。