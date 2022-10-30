梨泰院人踩人｜港男現場直擊聞尖叫心寒　築人鏈逃命：死撞出去！

韓國首爾梨泰院萬聖節派對樂極生悲，周六晚上（29日）釀成人踩人慘劇，逾百人死傷。有居韓港人當時在附近消遣，曾被困在涉事窄巷斜坡的人潮中，多次聽到前方傳來尖叫聲，大感心寒，憂心重演蘭桂坊元旦人踩人慘劇，幸最終與朋友合作，手牽手築成人鏈才成功逃脫，事後才發現與意外地點僅相距數十米，回憶時仍心有餘悸。他認為，當地人危機意識薄弱，警方也沒有實施相應對人流管制措施，才令悲劇發生。



韓國梨泰院昨日的萬聖節活動引發人踩人慘劇，釀成逾百人死亡，大部分死者是年輕人。移居南韓十年的港人Jason昨晚亦途徑意外現場，曾置身人潮並直擊事發經過，憶述時仍心有餘悸、無法入睡，腦海不斷閃過曾擦身而過、曾一同拍照的途人容貌，擔心他們能否脫險，坦言已不敢再參與大型慶祝活動。

人潮突停頓 置身其中如「三文治」

Jason昨晚與朋友一行15人到梨泰院附近用膳，其後打算轉場至附近酒吧，亦為慶祝萬聖節特意打扮一番，與途人合照。他們在事發前曾途徑涉事的窄巷斜坡，現場人頭湧湧，但突然前方停滯不前，令他們如三文治般夾在中間，附近也傳來鼓譟聲。

築人鏈向小道推進才成功離開

現場逾萬人滯留斜路附近一帶，人群開始舉機拍攝前方情況，當時他聽到有人指疑似有明星出現，後面隨即有韓國人想衝前，人與人之間貼得更近，有朋友一度被撞得向前傾側，幾乎被推跌。前方隨後又傳來尖叫聲，惟「聽到聲音卻無畫面」，令他感到心寒，腦海閃過中環蘭桂坊元旦凌晨亦曾發生類似事件，心感不妙，一行人打算掉頭離開，即使大聲示意讓路，也無人理會，人群繼續蜂擁而至，最後靠男生牽手築成人鏈，保護同行的女生，向道路兩側推進開路，才成功經一條小巷離開。

+ 4

批當地人欠危機意識、現場無人流管制

Jason憶述，離開斜路後，發現警車及消防車已到場，隨即展開封路，但沒有如香港般用大聲公要求人群疏散，僅見警察吹哨子，傳來嗶嗶聲，用手勢示意途人離開，當時未知時態嚴重。其後他們在附近酒吧消遣時，從新聞得知意外正正發生在剛才停滯位置前方約20至30米。他們曾打算重返案發現場，但警方已展開大規模封路。

他坦言，在南韓舉辦大型活動，均沒有實施人流管制，沒有任何指示疏導人潮，亦沒有警察在現場指揮，而當地人也沒有危機意識，才造成悲劇發生。

韓國梨泰院人踩人事件（圖片來源：AP）

與Jason同行的文小姐上個月才到首爾，第一次參與當地慶祝活動，趁萬聖節參加角色扮演，感受氣氛。她說，離開餐廳時人頭湧湧，「好逼，好多人，你推我撞」，走到斜路時只感到人與人之間不斷推撞，曾三度聽到前方傳來尖叫聲，第一次以為人群是因開心而尖叫，第二次感到奇怪，估計是有人不適，第三次已擔心是否蘭桂坊事件的翻版，故找方法逃離。

聽到尖叫聲，當下氣氛唔會覺得有事，以為有開心嘢。第二次尖叫聲覺得奇怪，我朋友估計有人不適或有意外，好多人舉起手機影，見到兩個警察好艱難咁推開人走去前面。第三次尖叫聲，有朋友用手勢叫我哋退，覺得唔對路、有意外，當下好驚好似蘭桂坊（人踩人事件），所以向人群兩邊死撞攝出去，但周邊無人有反應。 港人文小姐

她坦言，對今次意外感到震驚，「無諗過咁誇張」，後來翻看自己拍攝的現場影片，發現人踩人的位置曾與自己原來那麼近，當下才感到害怕，同樣指已不敢參與人多的活動。