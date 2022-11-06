本港GDP連縮三季　陳茂波指全年數字難言樂觀　預告再辦金融峰會

本港第三季生產總值（GDP）跌幅擴大至4.5%，財政司司長陳茂波今日（6日）在網誌指出，GDP連續第三個季度按年收縮，形容「全年計數字亦難言樂觀」，但認為只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，經濟復蘇動力可望逐步增強。



為期三日的國際金融領袖投資峰會日前結束，陳茂波認為，峰會讓與會者更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，亦向世界展示香港的開放和復常，揚言將於明年繼續舉行投資峰會，他引述與會者指出，「在香港的親身體會，跟透過某些海外媒體看到的狀況並不一樣。」



財政司司長陳茂波今日（6日）在網誌指出，GDP連續第三個季度按年收縮，形容「全年計數字亦難言樂觀」。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波在網誌表示，雖然第三季GDP初值為負增長4.5%，是連續第三個季度按年收縮，全年計數字亦難言樂觀，但認為儘管復蘇的過程會有起伏，只要疫情持續受控，對外活動進一步恢復，可望支持未來經濟復蘇動力逐步增強。

目前最迫切是增加投資和經濟驅動力

他續指，本港目前最迫切是增加投資和經濟驅動力，當局正全力吸引企業及招攬人才，同時亦要加強基礎建設投入、擴大香港的發展容量和承載力，讓本港在經濟復蘇時，能更充分把握發展機遇，把經濟發展推上更高的台階。

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「峰會向世界展示香港開放和復常」

國際金融領袖投資峰會日前結束，陳茂波指，有超過200位來自全球約120家國際金融機構的負責人出席峰會，超過三分一機構是由集團董事長或行政總裁代表，機構更來自多個不同的金融範疇。他認為，這次峰會向世界展示香港的開放和復常，本港明年將繼續舉行投資峰會。

陳茂波表示，本港巿場監管制度化、規則清晰透明、政策執行具連貫性和一致性，形容是一個與會者熟悉和信任的環境。（廖雁雄攝/資料圖片）

引述與會者：跟透過某些海外媒體看到不一樣

他指有不少與會者向他表示，峰會讓他們更切實感受到香港作為國際金融中心的獨特優勢，形容是一個熟悉和信任的環境；而與內地市場的獨特聯繫，更有利於他們部署及開展在香港、內地及亞太區市場的業務和投資。

參與峰會的一些朋友，過去幾年曾數次到訪香港，卻也有不少人是幾年來首度重臨。他們坦言，在香港的親身體會，跟透過某些海外媒體看到的狀況並不一樣。他們感受到這城市充滿活力和發展機遇，M+博物館和故宮文化博物館等新建設，讓香港的文化氣息更添濃厚。 財政司司長陳茂波

他又表示，有些來賓熱切期待七人欖球賽，而在過去兩天的賽事中，「現場觀眾非常雀躍和投入在賽事之中，氣氛一流。」