啟豐二號獲通知將打撈　保釣會望取回船上物品　計劃集資購新船

保釣行動委員會以往持有的保釣船啟豐二號，去年因颱風致沉沒。保釣會指，啟豐二號船東羅就在昨日（6日）收到海事處通知，將會於今日或明日（7或8日）打撈啟豐二號，並可讓保釣會成員取回物品。



保釣會成員今日在筲箕灣避風塘，未見有海事處人員或船隻岀現，主席陳裕南希望取回船上物品，並指保釣會如集資成功，會購買新船繼續行動，不過他坦言「香港呢個時間比較麻煩」，須視乎中日形勢轉變再作決定，



啟豐二號物品獲通知可打撈，保釣會主席陳裕南（右）與委員譚先生（左）到場。（盧翊銘攝）

保釣會主席陳裕南及委員譚先生，今日中午到達筲箕灣避風塘。他們指啟豐二號船東羅就獲海事處告知，將會在今明兩日打撈船隻，並可讓保釣會成員取回物品。從事海事工程的委員譚先生指，海事處理應會有船隻或人員在避風塘海面預備，但今日「人影都未有隻」，估計要再作等待。

盼取回時鐘、模型船、羅庚等

主席陳裕南就指，因為啟豐二號的船東羅就已宣布破產，船隻的擁有權已歸政府。不過海事處容許他們取回船上物品，他們希望取回船上一些紀念品，如時鐘、啟豐二號模型船、羅庚等。

啟豐二號在去年5月，因颱風造成的大潮而沉沒。海事處在今年8月開始打撈工作。陳裕南指，海事處8月的打撈只「夾左個船頂」，船身部分因為太重太多沙泥，海事處才在今日通知他們繼續打撈。

「香港呢個時間比較麻煩」

被問到保釣會有否未來計劃，陳裕南表示保釣會沒有資金維修船隻，而船隻的擁有權都已歸政府。不過他們都會繼續每年在特定日子的紀念行動，如「77事變」紀念日、「12月13日」南京大屠殺紀念日等。

陳裕南亦指，如果他們能夠籌集足夠資金，他們會再購買新船隻，繼續保釣行動。不過他指「香港呢個時間比較麻煩」，為籌款帶來困難，要視乎兩岸或日本的形勢會否有新風波，認為如有的話會有利集資就。