海事處打撈啟豐二號殘骸　船主羅就嘆：唔打撈仲好，永遠葬身海度

保釣船「啟豐二號」去年7月在筲箕灣避風塘沉沒，海事處今日（1日）打撈啟豐二號殘骸。保釣行動委員會主席兼船主羅就下午親眼目睹殘骸被打撈上水，慨嘆十分傷感，他打趣苦笑：「如果可以唔打撈仲好，等佢永遠葬身喺海度，個歸縮可能最好。」不過，根據商船條例規定，任何船隻殘骸必須打撈上岸。



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啟豐二號船主羅就今日下午到筲箕灣觀察打撈情況，他表示今早收到船家通知，才得知正打撈啟豐二號殘骸，他指船體已在海底解體，海事處人員正用夾將殘骸「一忽一忽」夾上水面，他又提到船內物品有紀念價值，希望處方可以歸還，如船錨較為堅硬，應該不會在打撈時損毀，「希望有返一段歷史紀念，真正嘅歷史作為一個傳世。」

2005年購入時殘舊 仍完成「歷史任務」

親眼目睹啟豐二號殘骸被打撈上水，羅就表示感到傷感，他憶述2005年時由珠海香洲避風塘向船家購買啟豐二號，當時的船體已十分殘舊，經維修後不但可順利出航，更成功到釣魚台，完成它的「歷史任務」，經過近20年可謂光榮退役。羅就又苦笑：「如果可以唔打撈仲好，等佢永遠葬身喺海度，個歸縮可能最好。」

海事處早前表示，停泊在筲箕灣避風塘的啟豐二號於去年7月29日入水沉沒，處方隨即通知船東。按照相關條例，船東須負責打撈及移走船隻，由於該船隻船東已被高等法院頒下破產令，海事處於是代為安排打撈。