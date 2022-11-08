賞你遊｜首批180個行程出爐　增歷史古蹟遊　周三早上10時報名

旅遊發展局今日（8日）公布第四度「賞你遊香港」首批約180個行程，持合資格消費金額帳單的市民，可於明早（9日，星期三）10時起透過旅行社報名，名額有限，先到先得。今次增歷史古蹟主題本地遊，共涵蓋五大主題，行程包括「淨土博物古董遊」、「貝澳生態遊」、「南丫島茶果工作坊 + 赤柱遊覽」等，部份旅行團亦推出付費「尊尚旅行團」，例如暢遊迪士尼樂園及享用五星級酒店自助餐等。



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旅發局表示，首批「賞你遊香港」約180個行程今日出爐，新增歷史古蹟主題本地遊，其餘四大主題包括探索文化、大城小區、維港秘景及尋覓美食。當中涵蓋不同特色行程及體驗活動，包括「灰塑手工藝傳承與大夫第一天遊」、「青荃古蹟美景遊」、「韓燒自助餐與香港藝術館一天遊」等。首批約180個行程今日揭曉，市民可瀏覽活動網站，挑選心儀的行程，明早10時起即可透過有關方法報名，先到先得。

市民只需於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，限最多兩張10月20日或之後發出的機印收據，即可免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「尊尚旅行團」，名額有限，先到先得。

▼首批約180個「賞你遊香港」行程名單▼



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旅發局指出，部分旅行社會繼續推高性價比的收費行程，市民只需付出最多200元團費，即可參加升級的「尊尚旅行團」，例如暢遊主題樂園及享用五星級酒店自助餐飲。

新一輪的「賞你遊香港」分兩批推出，合共提供6.4 萬個名額。第二批共約170個行程，則將在本月下旬推出。

▼9月19日 迪士尼樂園「惡人舞動迪士尼」注入新元素▼



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成功獲旅行社通知的市民，出發前須按照旅行社的指定方式提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費，經旅行社核實後，方可確認成功報名。為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》，所有旅行團參加者亦須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，而部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。