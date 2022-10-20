賞你遊｜第四輪名額共6.4萬個　增歷史古蹟主題　11.9旅行社報名

防疫措施陸續放寬，又迎來秋季，香港旅遊發展局推出新一輪「賞你遊香港」，提供逾350個特色行程，旅行團總數約2,000個，包括配合《施政報告》新增歷史古蹟主題本地遊，冀市民了解香港故事。旅發局指，由即日（20日）起市民於本地零售，及餐飲商戶的實體店鋪消費滿800元，由11月9日起直接向旅行社報名，換取本地旅行團名額一個。



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旅發局指，第四輪「賞你遊香港」名額為6.4萬個，提供逾350個由本地旅行社設計的行程，旅行團總數約2,000個，行程圍繞五大主題，除了新增的歷史古蹟，亦保留探索文化、大城小區、維港秘景、尋覓美食等主題。各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪兩個景點。

旅發局續指，由即日起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店鋪，消費滿800元，可儲起機印收據正本，最多為兩張，由11月9日起直接向旅行社報名，換取本地旅行團名額一個，或選擇不同的付費升級之選。詳細行程將於11月8日，上載至活動網站。