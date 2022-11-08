免針紙｜約兩萬張明起失效　盧寵茂：未有理由支持撤銷失效宣告

政府上月宣布7名早前涉濫發免針紙被捕的醫生，所發出的約兩萬張新冠疫苗接種醫學豁免證明書於明日（9日）起失效。涉事醫生可在本月1日前，提交書面申述，解釋何以不應作出有關整體失效宣告。



政府今日（8日）表示，基於現有資料及紀錄，包括上述個別醫生提交的書面申述。醫衞局局長盧寵茂認為，現時未有合理理由支持撤銷相關豁免證明書的整體失效宣告，因此相關醫生所發出的全部豁免證明書仍然失效，表示此舉符合公眾利益。



政府呼籲持有失效免針紙的市民，應盡快按自身需要重新諮詢醫生，使用相關諮詢服務的市民可獲豁免50元普通科門診服務的收費。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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政府今日提醒市民，醫務衞生局局長於今年10月26日，根據經修訂後的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章，附屬法例L）（《規例》）第17B（1）條就7名註冊醫生所發出的全部新冠疫苗接種豁免證明書作出的整體失效宣告將於明日生效。屆時，相關醫生過往發出的指明醫學豁免證明書，將不再屬指明豁免證明書，而相關醫生在宣告作出後，發出的醫學豁免證明書，亦不得視為指明豁免證明書。

政府表示，基於現有資料及紀錄，包括個別涉事醫生提交的書面申述，醫衞局局長認為，現時未有合理理由支持撤銷相關豁免證明書的整體失效宣告，而維持宣告使該七名註冊醫生所發出的全部豁免證明書就施行「疫苗通行證」制度而言不再有效，稱屬符合公眾利益之舉。

政府呼籲持有失效豁免證明書的市民應盡快按自身需要重新諮詢醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或繼續獲得醫學豁免。有需要的市民除可自行諮詢其他私家醫生外，亦可到訪醫管局轄下普通科門診診所，由公營醫療系統醫生按他們的臨床身體狀況，確定是否可繼續獲得醫學豁免。

▼10月21日 郭卓堅司法覆核廢除「免針紙」勝訴▼



使用相關諮詢服務的市民可獲豁免50元普通科門診服務的收費。除了經由電話預約系統或醫管局一站式流動應用程式HA Go內的「預約普通科門診」功能預約服務外，也可直接到訪醫管局轄下普通科門診。診所會為他們安排當日進行諮詢或預約諮詢。

政府亦提醒，主動查核處所的掌管人須使用已更新到4.4.4或以上最新版本的「驗證二維碼掃瞄器」，驗證進入處所人士的電子針卡、康復紀錄或豁免證明書的二維碼是否符合「疫苗通行證」的要求。當識別出失效的豁免證明書時，「驗證二維碼掃瞄器」會顯示「此二維碼已失效」字眼，並會發出提示聲響。