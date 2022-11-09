奪命工業意外頻生　工會質疑勞工處「職安警示」寥寥數句作用成疑

本港昨日（8日）發生兩宗奪命意外，尖沙咀一個地盤20多條鋼筋籠飛墮，擊斃一名地盤男工人；大埔林村一個機械維修工場，一名工人被一輛瀝青鋪路機壓頭，重傷不治。工業傷亡權益會幹事余嘉浩今日（9日）在電台節目表示，物件飛墜墜下的意外非常常見，「講緊一年都有幾單」。他指，縱使勞工處日內發放職安警示，但僅寥寥數句，「唔係真係好起到個警示作用」，建議當局公開調查報告，得知事情全貌，才能吸取教訓。



▼11月8日 尖沙咀地盤20多條鋼筋墮下擊斃一名男工▼



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余嘉浩在港台節目《千禧年代》表示，尖沙咀意外的受害者的家庭有經濟困難，希望承建商能夠幫助家屬處理善後安排，並交代事情如何發生。他指，這類型的意外非常常見，「講緊一年都有幾單」，任何物件都有機會下墜，例如玻璃、工人工作時的工具等。

▼11月8日 大埔林村一個工場的壓路機壓死維修工人▼



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公開意外調查報告才能吸取教訓

當發生嚴重意外後，勞工處會向肇事場所發出「職安警示」，冀盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。被問及該警示的用處時，余嘉浩坦言，「其實寥寥兩三句，唔係真係好起到個警示作用」 ，認為最重要是意外調查完畢後，公開調查報告，才能吸取相關教訓。

工業傷亡權益會幹事余嘉浩認為，縱使勞工處日內發放職安警示，起不到作用。（資料圖片／黃偉民攝）

可能大家喺Mirror事件之後，以為香港啲工業意外近排好嚴重，我哋會講其實從來都係咁嚴重，從來都係咁頻密。 余嘉浩

談及大埔意外，余指出，意外較為少見，而意外的成因涉及「會唔會用嗰『唧』唔啱規格其實承受唔到？『唧』頂起咗架車之後有冇擺多幾個支架，令部車多幾個支撐點？」 直言難言責任誰屬。