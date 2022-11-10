李家超稱七欖成功反映香港邁復常　將有序放寬防疫、加快恢復步伐

行政長官李家超今日（10日）出席第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」開幕禮，他在致辭時表示，新冠病毒帶來百年一遇的疫情，且在世界蔓延，強調接種疫苗才是應對的良方。他又提到，香港順利舉行七人欖球賽等大型活動，反映香港正邁向復常，強調港府會在疫情可控前提下，穩步恢復社會和經濟活動。



行政長官李家超今日（10日）出席第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」開幕禮。（李家超fb圖片）

李家超：不同國家及領域在健康層面上合作十分重要

李家超致辭表示，新冠疫情持續三年，影響世界各國的經濟活動以及社區活動，百年一遇的疫情在世界蔓延，接種疫苗是應對的良方。不過，新冠不斷變種，甚至出現引起全球關注的猴痘等不同傳染病。他認為，不同國家及領域在健康層面上的合作十分重要，需要在每個層面進行，才能迎來復蘇，見到曙光。

根據疫情發展加快香港復常步伐

李家超續指，香港逐漸放寬入境檢疫措施及本地社交措施，港府會根據疫情發展，加快香港的復常步伐，而金融科技周、七人欖球賽等順利舉行，正是香港邁向復常的例子，在疫情可控及保護高風險群組的前提下，會穩步恢復社會和經濟活動。

李家超又指，施政報告提出不少醫療措施，當中包括發展基層醫療及中醫藥發展，亦會推動公共健康創新，重點發展生命科技，投放百億資金建立學術產業交流園地，促進產業與學術研究之間合作。

在「搶人才」策略方面，李家超重申，港府會投放數十億資金吸引人才和企業落戶香港，支持高等教育研究，期望超過三成學生在接下來的5年接受Stem課程。