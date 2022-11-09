李家超指特首政策組「無疆界」　搶人才似賣百科全書：要附加價值

特首李家超在香港電台節目中表示，特首政策組與行政會議有不同功能，前者涉及範圍「無疆界」。至於搶人才方面，李家超以「賣百科全書」比喻，要為買家提供大量附加價值，才能吸引對方購買。



李家超表示，重視將香港變成文化藝術交流中心。（香港藝術館）

重視建立文化藝術交流中心

李家超接受港台《盤點政策》訪問時表示，《施政報告》內的「大題目」如房屋土地問題有很多討論，他說很重視將香港變成文化藝術交流中心，指這下最能發揮香港的優勢，「因為香港最強就是中西文化匯聚、人才匯聚」，如果香港可以更有發揮，可將香港推升上一個台階。

李家超表示，無論要做甚麼，要做到事就要提升能力，因此《施政報告》一開始就是提升治理體系、治理能力和治理效能。

李家超表示，政府推出很多優惠，有助「搶人才」。（資料圖片/張浩維攝）

特首政策組與行政會議有不同功能

李家超曾預告會成立特首政策組，該組與行政會議如何分工？李家超表示兩者功能分別很大，行政會議的重要功能之一，是推出法例之前要聆聽他們的意見，另外亦要就指定項目向特首提供意見。但李家超指特首政策組是「無疆界」，世界大事、國家發展等無數主題都需要理解、關注，並向特首提供意見，並預視風險。

至於「搶人才」，李家超表示香港的外地經貿辦將會更積極、更主動，並有更多工具，即更多的優惠政策，「等於我地以前賣百科全書，剩係打開本百科全書無用，最好有一啲附帶嘅嘢，效果就好好多。你又嚟賣百科全書、佢又嚟賣百科全書，原來你有咁多其他嘢，咁梗係吸引啦！」