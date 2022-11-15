逾70名市民墮高息投資騙案涉款3000萬　受害人：有幾多青春搵返錢

有市民報稱墮入保本及高回報息率的投資騙案，累計至少逾70名市民受騙，涉及金額約3000萬。立法會議員葛珮帆今日（15日）表示，已與45名受害人取得聯絡，相關騙案亦已交由警方重案組處理。

有受害人表示，透過相熟的中介參與高息定期存款計劃，前後共投資80多萬，頭一年仍收到利息，惟至今年5月左右便沒有再收到利息，「仲有幾多個青春可以搵返呢啲錢？我諗無可能。」



葛珮帆指，騙案牽涉中介代理，亦與受害人認識，中介會為受害人度身訂造投資計劃，令受害人願意投資。現時70多名受害人均被同一中介公司及同一海外銀行騙取金錢。她提醒「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，騙案五花八門，聲稱高回報或多為投資陷阱。目前已將騙案交由警方處理，希望警方盡快將不法之徒繩之於法。同時亦希望政府進行更多宣傳及教育工作。

受害人之一、70多歲的Sam表示，因相信該中介人而進行投資，形容自己「唔熟唔食」，以為是朋友「信佢講嘢係真」，卻誤墮騙局。他指，對方保證「保本、保息」，最後會「歸還返晒（錢）」，惟他僅定時拿了一年多利息，「今年5月左右開始冇息攞」，中間亦不斷「加碼」投資，最後投資的80萬卻不能拿回，「仲有幾多個青春可以搵返呢啲錢？我諗無可能。」