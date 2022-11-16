一田購物日｜下周三開鑼　部份貨品一折　24吋行李箱$200有交易

一田購物日下周三（23日）開鑼。首7天過萬件衣食住行貨品低至一折發售，兩星期減價優惠至12月6日，日本及環球水果、火鍋燒肉食材及糧油零食等低至二七折發售，早上9時至11時為 YATA-Fans 會員特價優先場，公眾可免費登記為會員搶閘入貨。



一田百貨行政總裁黃思麗表示，截至10月銷情，一田整體跑贏大市，按年錄得3.5%升幅，預測全年營業額按年升3至4%。日圓持續貶值，雖然外幣升跌雖對成本有些少影響，但受到本地經營成本等影響，產品價格並無大幅下降，某些產品更受天氣影響產量減少，價格上升。



半年一度的一田購物優惠日將於11月23日至12月6日舉行，一田百貨及一田超市合共12間分店，連同12個特別展場同步推出減價優惠。

購物優惠日首日早上9時至11時為 YATA-Fans 會員特價優先場，即日起會員可於網上登記，早上11時起則公眾開放。11月24日至11月29日一田百貨部營業時間為早上10時至晚上10時，全線一田超市則按各店常規時間營業。

11月23日至11月29日，連續7天過萬件衣食住行貨品低至1折發售，部份僅限指定日子。兩款行李箱不足$200可入手：Hallmark 24” 四輪拉桿喼及Pierre Riche 24” 四輪拉桿喼分別以$198及$199發售。不少家庭主婦「好幫手」亦有大減價。Fissler 24cm 不鏽鋼雙耳湯鍋僅售$288、德國卡爾牌24cm平底煎鍋售$99，孖人牌多用途刀連竹砧板套裝只需$199。

一田超市則分兩星期勁減至12月6日，日本及環球水果、火鍋燒肉食材及糧油零食等低至27折發售。首星期推介$39.9 Asahi Super Dry 啤酒 330毫升x6罐（58折）；日本鹿兒島和牛漢堡扒低至59折$99.9/5件、$79.9 澳洲M5和牛板腱火鍋片（8折）等。

第二星期優惠包括 $160/2 支 Bottega Prosecco/Moscato 氣泡酒750毫升（4折）、$59.9美國冰鮮極選安格斯肉眼扒（68折）、$105 澳州急凍 M4-M5和牛粒（454克）（71折)等。

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一田百貨行政總裁黃思麗表示，外幣升跌對成本雖有些少影響，但並無大幅降低成本。（陳葆琳攝）

一田百貨行政總裁黃思麗表示，市民一般對食材安全、質素要求高，日本食材、食品，包括海鮮及肉類，需求維持高水平。雖然日圓持續貶值，一田大部份經營成本包括工資、電費、鋪租在內，均由港紙計算，外幣升跌對成本雖有些少影響，但並無大幅降低成本。某些國家個別產品的價格上升， 以日本為例，薯仔、水果等產品因應天氣產量不一，成本增加。

疫情下物流成本大幅上升，雖然比起第五波疫情時，近月已有所放緩，但比起一年前仍然「貴咗一截」。

黃思麗指出，隨著疫情回穩，市民外遊條件放寬，加上世界盃及聖誕等消費旺季帶動，帶動市民消費情緒，預料今次購物優惠日營業額將錄得按年8至10%升幅。截至10月銷情，按年錄得3.5%升幅，預測全年營業額按年升3至4%。

政府發放消費券對銷售額帶來短期正面影響，黃思麗表示，今年第三季銷售額比首兩季並無大幅上升及下跌的情況，中秋節消費活動沒有想像中活躍，估計由於商業送禮仍未恢復，預期第四季銷售情況會轉好，市民對經濟前景感樂觀，增加消費慾。

黃思麗透露，明年會陸續開設數間分店，以「超市+」模式運作，即是以超市為基礎，加上家品、百貨銷售等，並將有一至兩間分店進行翻新。