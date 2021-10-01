消費券│一文看清商場著數優惠　一田累積消費2千元送1千元優惠券

今日（10月1日）市民就可領取第二期消費券，不少商場、集團提早推出多買多送優惠吸客消費金額，以期將消費意欲推上高峰。大部分商場推出消費額外現金券獎賞優惠，絕大部分多買多送。其中，信和旗下商場花費300元送50元商場消費券；百貨公司一田由即日累積消費滿2,000元，即可換領一田「$1,000優惠券」。



Wisers公佈2021年上半年《香港購物商場人氣排行榜》，當中K11 MUSEA維持榜首排名不變。（資料圖片/曾凱欣攝）

首輪消費券推出時，各大零售點推優惠谷客，不少人於月內已花盡消費金額。第二期消費券即將派發，各大商場提早推出消費優惠「搶客」。今日（10月1日）第二期消費券將會陸續發放，不少商場、集團較以往的11月優惠月提早推多買多送優惠吸客消費金額。

新城市廣場即日起至12月31日期間，透過Wechat Pay HK消費300元即可獲20元的商場餐飲現金券，消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券。（資料圖片）

其中，新城市廣場即日起至12月31日期間，透過Wechat Pay HK消費300元即可獲20元的商場餐飲現金券，消費滿800元即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券；而至於透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券。商場又推出「電子消費券3重加倍賞」，分別為場內消費滿3,000元可獲600元及消費滿8,000元可獲800元商戶購物消費券。

信和旗下部分商場，只需於參與商場內以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費及可換領50 元現金券或指定商戶現金券，其中奧海城為集團旗下商場之一。（何家達攝）

在10月1日至11月14日，屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及藍灣廣場推出消費獎賞活動，只需於參與商場內以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可於指定商場禮賓處及客戶服務中心登記消費及可換領50 元現金券或指定商戶現金券。另外，信和旗下商場會員消費1,000元或5,000元，成功完成點數及抽獎登記後，有機會獲音樂頒獎禮門票2張。

另外，由即日起至10月31日，於ELEMENTS 圓方指定美容及護理商戶或指定時尚服飾商戶以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，除可獲合共總值2,000元獎賞外，更可額外獲得價值200元護膚品，10月1日至3日消費，更可再額外獲得總值500元 ELEMENTS 帶指定消費美容及護理電子禮券。

一田由即日累積消費滿2,000元，即可換領一田「$1,000優惠券」。（資料圖片）

一田由即日累積消費滿2,000元，即可換領一田「$1,000優惠券」；即日單一發票購買一田現金禮券每滿1,000元，即可換領一田「$120超市現金優惠券」，並推出低至4折買齊生活家品。

MegaBox亦推出消費券優惠，於10月1日起，消費滿6,000元至20,000元，即可換領IKEA宜家家居100元現金券（消費6,000元）、IKEA RIGGAD LED工作燈連無線充電座（消費12,000元）、OGAWA揉揉肩（消費20,000元）。

此外，即日起至11月30日，於MegaBox家庭及親子商戶消費滿500元，即可換領100元回贈獎賞，其中包括50元指定商戶現金券、50元商戶購物優惠券各一張。而推廣期內，以WeChat Pay HK付款的收據，登記Mega Kids Club積分，可獲贈10倍積分獎賞。

疫情下，港人難以外遊，加上政府近月派發消費券，令本港的商場零售業關注度上升。媒體大數據智慧商業情報機構Wisers公佈2021年上半年《香港購物商場人氣排行榜》，研究團隊承接去年的《全港最受歡迎購物商場》研究報告，運用人工智能系統，偵測並追蹤全港310個商場的社交媒體數據，除延續去年的統計帖文量外，今年加入互動量包括留言、分享及讚好量及情感分析。

於2021年1月至6月期間共有24萬條商場相關的網絡帖文，相比去年同期的帖文量多出22%，互動量更出現74%增長，錄得超過3,000萬次。

從2021年上半年《香港購物商場人氣排行榜》中，與去年全年排名比較，除K11 MUSEA維持榜首排名不變、海港城上升5級至第二位外，第三位是去年排名55位的時代廣場、第四位是去年排名28位的新世紀廣場第五位的Mira Place，它於去年排名78位，均較去年排名大幅躍升。

Wisers研究團隊亦發現，互動量最高的約1萬條帖文當中，接近七成由藝人明星及KOL發出，其帖文互動量更佔上半年總數量超過六成。

國際金融中心（ifc）在上半年的2,682條帖文中，有三成與明星及KOL出席商場品牌活動有關，但這三成的帖文量已為商場帶來超過40萬的互動量，是整個商場於上半年互動量的80%，亦令國際金融中心成爲第15位互動量最高的商場。由此可見，若商場直接與藝人明星或KOL合作，邀請他們出任形象大使或代言人，可望直接提高商場的網絡互動量，進一步提升商場競爭力。

另外，海港城於期內多次推出「Rewarding Every Day」及「#Hcfood Sharing Rewards」，鼓勵顧客到商場消費回贈優惠券，以及到食肆用餐「打卡」發帖文以贏得美食優惠券，Wisers指，令商場期內約1.3萬則帖文中，提及海港城優惠券的話題佔數最多，僅在上半年，已達去年全年的73%。