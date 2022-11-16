塌樹意外今年釀18傷亡　樹木管理人手緊　建築署一人管近三萬棵樹

近月塌樹意外頻生，截至上月，今年已造成18宗傷亡。發展局今日（16日）回覆議員質詢時透露各個樹木管理部門人手比例，當中建築署只有五人管理，平均一人負責29,120棵樹；其次是路政署，平均每人要管理10,086棵樹。該局又指，現階段未有計劃訂立樹木法，會聚焦檢視樹木管理的實際操作並加強成效。



截至10月底有204宗樹木意外報告

根據發展局數字，截至10月底，今年共有204宗樹木意外報告，當中造成18宗傷亡，較去年全年多五宗。

各部門樹木管理人手比例不一 建築署五人管理14.5萬棵樹

細看各個樹木管理部門的人手比例，建築署人手最緊拙，只有五人管理145,600棵樹，即平均一人負責29,120棵樹；其次是路政署，負責管理58.5萬棵樹，為所有部門中管理最多，平均每人要負責10,086棵樹。

至於漁農自然護理署，單計經常有人使用地點及設施內的郊野公園樹木，雖有31,500棵，但由於有87人負責，故平均一人負責管理362棵樹，而管理最少樹木的土木工程拓展署只負責8,900棵樹，但計及人手，平均每人亦要負責890棵樹。

非所有政府樹木管理人員均具樹藝專業或同等資格

此外，並非所有政府樹木管理人員均具有樹藝專業或同等資格，當中只有漁護署、土拓署及康文署人員全數具備專業資格，建築署、渠務署、地政總署及水務署具備相關資格管理人員均不足10人。

政府現階段未有計劃訂立樹木法，但會聚焦檢視樹木管理的實際操作並加強成效。（資料圖片）

發展局：未有計劃訂立樹木法

至於應否訂立樹木法，發展局回覆指曾作深入探討，了解到不少其他城市(如墨爾本、倫敦及紐約)正採用和香港類近的做法，即透過一籃子可支援樹木保護的法例、政策和行政措施處理樹木管理工作，無訂立專門針對樹木管理的樹木法。因此，政府現階段未有計劃訂立樹木法，但會聚焦檢視樹木管理的實際操作並加強成效。