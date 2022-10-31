塌樹殺人｜地政總署署長致歉　未展開調查將以合約跟進承辦商責任

大埔梧桐寨上周五（28日）發生塌樹奪命意外， 64歲男村代表丘玉生，當日聯同村民處理村內一棵枯樹期間，樹幹突然塌下將他擊中，經搶救後證實不治。地政總署署長黎志華今早（31日）在港台節目《千禧時代》向村長及家屬致以深切慰問，並為延誤處理枯樹深表歉意。他指，接獲枯樹投訴後，曾在9月及10月兩度催促承辦商遞交報告，目前未展開正式調查，但考慮懲處承辦商，包括終止其投標。



梧桐寨村村長丘觀連在相同節目表示，曾向1823及樹木辦投訴一直未果，最終死者擔心枯樹傷及長者，自告奮勇處理釀成悲劇，直言「𠵱家斬晒成座山嘅樹都冇用，死者唔會返生。」教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇建議，政府應設立一個部門，集中人才及資源管理樹木，承辦商亦應根據風險程度制定流程表。



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政府已在9月及10月兩度催促承辦商遞交報告

地政總署署長黎志華表示，與同事對事故感到難過，並對村長及家屬致以深切慰問，為延誤處理枯樹深表歉意。他指，塌樹事故發生於政府土地，根據紀錄，村長兩個多月前經政府一線通1823熱線投訴，相關部門已在8月22日通知承辦商處理。其後，承辦商在8月29日到場視察，判斷枯樹屬高風險但不需即時移除，更延至上周五事故發生後，當日黃昏才遞交報告。

他解釋，根據樹土風險管理制度，具即時危險需要移除為「最高風險」類別，該枯樹則屬於第二類，即具有潛在風險需要移除。根據樹木管理辦事處的指引，承辦商應在一個月內移除，惟相關部門曾在9月及10月兩度催促遞交報告，他表示正常情況下，承辦商應在視察後3日遞交報告，強調對延誤不能接受。

他又指，所有政府部門均有服務承諾，需在10日內回覆投訴人，若未能及時處理，亦要向投訴人講解正在處理，待完成後再通知結果。惟今次事故因承辦商遲交報告，未能同投訴人解釋處理方法，但強調個案一直為跟進中。

考慮終止承辦商投標

黎志華承認，署方監督上具有責任，對事故的發生責無旁貸。惟上周五才收到報告，目前未展開正式調查，但強調應先解決安全問題，故事發當日已在不同範圍，檢視約60棵樹，當中8棵須移除、6棵需修剪。他承諾將重新探討機制，例如每宗個案可分為優次，先處理高風險個案，「集中處理高風險先，而唔係所有都當係一般類別。」

他透露，現時承辦商仍繼續樹木工作，因全港按分區由5個承辦商負責，需確保處理投訴的工作繼續進行，待其他承辦商接手後，才可決定懲處。他指，將以合約跟進責任，並透露視乎錯誤的程度，終止投標為其中的選項。

梧桐寨村長丘觀連。（資料圖片）

村長曾向1823、樹木辦報告枯樹均無果

梧桐寨村村長丘觀連在節目中表示，事發時並不在現場，死者為同村兄弟，直言「𠵱家斬晒成座山嘅樹都冇用，死者唔會返生。」他指，該枯樹樹腳被白蟻嚴重侵蝕，8月時已有村民投訴有枯枝跌落，當時1823投訴後獲回應正在處理，又指並無即時危險，當時已感到奇怪。

他續指，10月份曾致電樹木辦，當時獲回覆並非由他們處理。其後曾向前區議員求助，10月12日再次寄信投訴，1823則尋求警方協助，惟警員亦無法處理枯樹。主持人問到8月29日承辦商是否曾到場視察，他則指沒收到通知。

最終因政府拖延時間過長，由於枯樹貼近長者拜神上香的位置，死者擔心枯枝會傷及長者，於是自告奮勇處理釀成悲劇。他質疑政府當局︰「明知棵樹枯死咗，點解唔可預先鋸咗佢？」

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇。（資料圖片／盧翊銘攝）

學者籲政府應設立部門集中人才及資源管理樹木

教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇表示，當樹木枯萎及白蟻蛀食，已代表具有即時風險。因此根據相關照片及村長的形容，該枯樹的風險相當高，認為即使承辦商難以即時處理，亦應以紅白膠帶圍封，避免任何人士進入範圍。惟修樹為專門技術，他呼籲市民若無接受適當訓練，不應自行處理。

他斥責，承辦商遲交報告的行為不負責任，如枯樹的風險高，例如擊中途人的機會高，應馬上通知地政署。他建議，政府應設立一個部門，集中人才及資源管理樹木，指現時由樹木辦統籌多個部門，將帶來「飛沙走石」的問題，至於承辦商亦應根據風險程度制定流程表。他相信承辦商兩個月內已處理不少樹木，質疑「點解做咗棵低風險先，而高風險就唔理呢？」