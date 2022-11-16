技工趁智障姨仔熟睡　爬上其身下手施淫　官稱較一般嚴重囚半年

冷氣技工趁同住的輕度智障姨仔熟睡時，爬上對方身上摸她下陰，姨仔其後在社工陪同下報警，家人卻反責她破壞家庭，令她最終需搬到院舍居住。技工早前承認一項非禮罪，裁判官施祖堯今（16日）於西九龍法院判刑時指，事主因本案需要入住院舍，法律必須保護智障人士，雖然事發時被告隔著內褲觸摸其下體，但他在對方熟睡狀態下施淫，反映案件有一定嚴重性，判囚6個月。



代號SWH的被告（34歲）被控於2022年4月27日，在葵涌一單位猥褻侵犯X（26歲）。

家人斥事主把事告知社工並報警

施官判刑時引述X的創傷報告指，案發後X的母親及姊姊怪責她破壞家庭，因她當初應該將事件告知家人而非社工，這樣便可避免報警。X因為家人反應大受打擊，其後搬到院舍居住，但院舍環境及院友令她無法適應，她非常渴望與家人團聚。考慮到本案對X造成的心理影響，加上被告在X熟睡狀態下非禮她，事件有一定嚴重性，遂以監禁9個月為量刑起點，認罪扣減至6個月。

34歲冷氣技工承認趁智隌的姨仔熟睡時乘機非禮，被判囚6個月。(資料圖片)

被告隔著內褲摸事主下體

案情指，案發當日凌晨，輕度智障的X獨自在睡房睡覺時突然聽到聲音，醒來後見到被告面對面地睡在她身上，期間隔著內褲用手摸她下體。X感到不適並反抗，被告便離開睡房。X同日下午向工場社工披露此事，數天後報警。被告隨後被捕，警誡下最初否認犯案，但在錄口供時改口承認曾非禮X。

為多賺點錢日做18至20小時

辯方求情指，被告已婚，育有一子，妻子在本案後兩度流產，被告明白自己將需入獄服刑，為了賺更多錢，每日工作18至20小時，希望減低對家人造成的影響。心理醫生指，被告沒有特殊性癖好及臨床心理病，相信他已感到後悔及抱歉，重犯機會低，希望法庭予以輕判。

案件編號：WKCC1268/2022