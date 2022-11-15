英籍退休醫生涉非禮菲傭　上班後被要求脫衣檢查　事主稱雙乳被揑

患腦退化症的英籍退休醫生，涉在其壽臣山村道的寓所內，藉詞檢查摸一名菲籍女傭胸部，他曾被裁定兩項非禮罪成後，但上訴得直，案件今（15日）發還東區法院重審。女事主X被重召出庭，她稱在面試時，被告已曾問她能否為長者按摩，至她正式上班時，被告又要她躺在床上，並脫下胸圍讓他檢查，更對她說：「Trust me, I’m a doctor.（相信我，我是醫生。）」惟被告也要她脫下胸圍，但她無法鬆開圍扣，被告便為她解開，並跪在地上揑她兩邊乳房。



被告APTHORP Brian Drew（84歲）原被控2項非禮罪。辯方認為其中一項控罪日期橫跨時間過長，控方現加控他一罪，即被告現被控3罪，指他分別於2018年9月11日、2018年11月下旬至12月上旬及2019年4月4日，在其位於壽山村道的住所，3度非禮女子X。

被告APTHORP Brian Drew否認3項非禮罪。(凌子淇攝)

X入職曾簽下有關工作職責等文件

控辯雙方同意事實指，X自2018年9月開始受聘在被告寓所當家傭，他們並簽署有關其工作職責，及被告身體狀況的文件。2019年7月，被告與X終止僱傭關係，被告同年12月被捕，警誡下保持緘默。

現年約40歲的X稱，她受僱前曾到被告住所面試，被告問她能否照顧及為長者按摩，以她理解，被告的健康狀況或需要作下肢按摩。

X上班要先讓被告檢查

及至2018年9月11日，被告要求X到他的書房簽署一份文件，並問她過往有否患病，X回答指沒有，被告便叫X到他的睡房，她問發生何事，被告稱要為她做身體檢查，被告並說：「Trust me, I’m a doctor.(信我，我是一名醫生。)」X回應稱檢查應在診所或醫院進行，被告未有理會，吩咐她躺在床上。X起初沒有跟從，後來見被告取出診所用的聽筒，相信他確要為她檢查，便躺在床上。

被告跪在床邊揑X兩邊乳房

X哽咽稱，被告其後要求她脫去上衣，她把上衣掀起至肚皮位置，被告再把她的衣服拉起至肩膀位置，又要她脫去胸圍。她嘗試照辦但無法鬆開胸圍扣，被告便為她解開，又將X的胸圍拉至膊頭上方，X感到尷尬和害怕，遂閉上眼睛，被告繼而跪在床邊，並用手指捏她兩邊乳房。

案件編號：ESCC 997/2022