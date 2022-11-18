金融科技前瞻研討會｜孫東開幕致辭：香港須鞏固優勢推動金融科技

香港金融和銀行業持續加快數碼化步伐，全面釋放金融科技行業發展的潛力。《香港01》聯同「巨子ICON」今日（18日）再次舉辦「金融科技前瞻研討會」，探討金融科技未來。



創新科技及工業局局長孫東在「金融科技前瞻研討會」開幕儀式致辭稱，疫情挑戰下，香港金融發展依然蓬勃，他指香港需要鞏固自身優勢，推動金融科技，進一步推動跨境支付發展，為大灣區金融發展作出貢獻。孫東又提到，港府會撥款100億元資助有潛質大學團隊，同時引進重點企業，吸引更多金融科技人才落戶香港。



今屆「金融科技前瞻研討會」主題為「推動Fintech互聯互通 促進跨境經濟聯繫」，深入探討一系列的金融科技跨境部署，包括陸港監管沙盒對接聯網、「商業數據通」、「多種央行數碼貨幣跨境網絡」如何促進產業革新，企業如何從中受益，以致實現自身的轉型升級，繼而探討如何進一步完善數據應用等基建。

疫情挑戰中香港金融發展依然蓬勃

創新科技及工業局局長孫東致辭時表示在疫情等挑戰中，香港金融發展依然蓬勃，競爭力及活力排名名列前茅，當中特別是人工智能及金融服務生態圈發展。孫東稱，數碼港在金融發展中擔當重要角色，為初創公司提供重要支援，亦為金融從業員提供培訓，而香港科技園公司去年11月推出金融科技虛擬實驗室，加速金融科技科研發展及商品化。

孫東形容上月推出的「商業數據通」是數據安全上重大突破

孫東強調發展金融業上，基建十分重要，轉數快在2018年推出至今有1100萬個帳戶，超過7億宗交易，將來亦會研究如何在更多公共服務可支援。至於上月推出的「商業數據通」更是數據安全上的重大突破，資科辦早前建構的數據閘更可讓金融機構分享數據。

孫東指，香港需要鞏固自身優勢，推動金融科技，推一步推動誇境支付發展，為大灣區金融發展貢獻。政府亦會撥款100億，資助有潛質大學團隊，以及引進重點企業，以吸引更多金融科技人才落戶香港。