FinTech Week啓示多　財務自由自有方　心無罣礙集一念｜知薇

香港FinTech Week盛會順利落幕。過去一周，來自FinTech、TechFin、政府機構、行業協會等各界的大咖齊集一堂，分享經驗教訓、當下熱點、未來展望，以及機構和個人的心路歷程，碰撞出滿滿的靈感和火花。

知薇對嘉賓們的精彩寄語印象深刻。比如高盛亞太戰略投資董事總經理 Mancy Sun對投資者定位的獨到見解：投資者常以為自己是價值鏈中最重要的，而恰恰相反，投資者或許最不重要，最關鍵的是創業家、團隊和他們的專注創造。香港科技金融協會總經理Helene Li說起區塊鏈（Blockchain）的應用時提到：人們喜歡的，不是被推銷產品，而是學習知識。先普及產品技術知識，進而推廣應用，效果更好且效率更高。個人最喜歡的還是PAG集團董事長和CEO單偉建先生對成功創業家特性的總結：一是熱情、堅持和意志力（Grit），人的進步來自解決問題的動力和愈挫愈勇的胸襟；二才是判斷力，來自知識和技能的厚積薄發。

經世界紀錄認證（WRCA）官方審核，韋欽勻成功刷新「最小年齡還原三階扭計骰」世界紀錄。（南國早報）

不單是創業者，普通人要成事，最關鍵的也是擁有專注堅持的Grit。

好友L突然重新迷上了孩童時嘗試過、又放棄了的魔術方塊（Rubik’s Cube）。除了工作、吃飯、睡覺，就是看教學視頻和反復練習扭魔方。癡迷學練兩周後，他宣告熟練掌握玩法，1-2分鐘內可以搞定任何魔方。我問他為何如此投入又學得如此之快，他直言自己一心為了教會想學魔方的兒子，並讓孩子從小明白「有志者，事竟成」。魔方是個說難不難、說易不易的玩具。不少人，曾經嘗試過，最終放棄了，知薇便是其中之一，L也曾經如此。為何這次他做到了？秉持一念，全心投入。

朋友J，不滿足於打工生涯，想創造足夠的被動現金流，先達到財務保障，再達致財務自由，之後便可以自由選擇繼續工作或是享受生活。於是，他深入研究各類物業和財務投資工具，掌握理論後，就親手試煉。經過短短三年，他每月的被動現金流已超工資收入的一半。不難想象，隨著他物業數量的增加、投資組合的增長和買賣期權經驗的積累，被動收入完全取代甚至超過打工收入，指日可待。財務自由，是很多人的終極夢想。不少人，做過這個夢，也嘗試過，但一遇到挫折，就自我懷疑且最終放棄了，知薇便是其中之一，J也經歷過這個階段。為何這次他接近目標了？願景清晰，全力以赴。

史上第五位獲得諾貝爾化學獎的女化學家Frances Arnold，在她2018年62歲時拿獎，去自己的博士母校加州伯克利演講時，分享如何沖破種種困難和質疑，最終取得成功的心得體會：「未來是未知的，有時可能的確令人失望，但如果未來是由你的雙手構建的，你就不必害怕。當你全心全意投入一件事情的時候，你自然就會忘記那些苦難，戒掉那些擔憂，變得無所畏懼，而你的人生也將變得更加從容。」

知薇回想自己一路走來，儘管風風雨雨和跌跌撞撞，也總有幾個努力卻不費力、刻苦而不辛苦、專注但不靠賭注達成目標的經歷，而這些往往都是心無掛礙、集中一念的自然成果。當所有的意念和能量，都投射到滿心期待的目的地，就沒有雜念去貪婪、擔心、恐懼、懷疑，只是在心裏一路創造不止。正如某大師的總結：人生最好的狀態，莫過於不困於心，不亂於情，不畏將來，不念過往。

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【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。