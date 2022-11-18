涉駕車超速撞傷女途人　男警稱追截疑販毒的士　控方質疑漠視安全

男警涉於去年駕駛屬警方的私家車，超速追截疑犯，撞倒一名衝紅燈的女途人，令對方盆骨骨折，因而被控危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。男警否認控罪今（18日）在觀塘法院受審，並自辯指案發時在追截一輛疑販毒的士，知道自己在超速，但當時不認為會對他人造成危險；控方則質疑：「就算真係要追犯，係咪就可以漠視其他人的安全呢？」，強調即使《警察通例》授權警員可超速追截疑犯，亦應接受相應的限制。案件押後至11月23日(下周三)裁決。



被告林浩（33歲），被控於2021年11月29日在觀塘鯉魚門道近高超道交界在道路上危險駕駛私家車UP5427，引致張穎愉身體受嚴重傷害。同意案情指，張被撞倒後送院檢查，全身電腦掃描發現其有創傷性蛛網膜下腔出血、盆骨骨折，醫生診斷其左邊眼角有2厘米裂傷、神覺神經受損等，獲批病假至2023年2月。

被告林浩否認危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪受審。(劉安琪攝)

傷者和男友案發時衝紅燈

由於傷者張穎愉對事故失憶，故控方僅傳召張的男友陳國柱（音譯）出庭作供。陳指，他與張當時乘小巴在鯉魚門道遊樂場下車，經過一組紅綠燈。兩人走過第一組行人過路綫到中間位置，當時紅綠燈為紅燈。由於陳心急欲早點回家，又見僅一輛車在十分遠的位置行駛，所以決定衝紅燈。惟他僅行了約2秒，發現私家車已駛得十分接近他，陳見狀站在原地，不敢郁動，並立即以右手找尋張。

此時，私家車繼續向前駛並轉向行車一綫，張則繼續向前行。陳之後因私家車的阻擋，什麼也沒有看見，僅聽到「澎」一聲。陳即到車頭及車底查看，均未有發現張，接著聽到有一把女聲大叫：「訓喺到啊！」，才發現張越過欄杆並躺在行人道上。當時張有睜開眼睛，但沒有什麼反應，地上有大量血跡。

政府化驗師梁仲榮供稱，根據車輛的磨擦系數，可分析出若車輛當時以每小時50公里車速行駛，只須29米便能在張當時所在的位置前停下。專家在辯方盤問下，同意當車輛距離停車線80米時車速約為每小時95公里，在張行出馬路，車輛此時開始減速至約每小時84公里，並轉向右線駛，期間車速越漸減慢，但最後仍是撞上了張。

被告林浩上次提堂時離開法院的情況。(詳看下圖)

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被告自辯稱能清楚看到前方 不認為其超速對他人造成危險

辯方續指出，被告當時一發現有人踏出馬路，即減速及轉線，成功避開即時停下的其中一名途人，卻撞到另一名繼續前行的途人。辯方再指出，涉事車輛在直路上行駛時，交通燈由綠轉黃該刻，如果被告保持原本的車速行駛，能在交通燈未轉紅前經過行人過路處，專家均表示同意。

任職警長的被告自辯稱，當日原在執行反賭博行動，之後轉為反毒品行動，案發時正在追截懷疑販毒的士。辯方之後引述《警察通例》，警務人員在拘捕有合理懷疑觸犯嚴重或暴力罪行的人，或駕駛者涉危險駕駛，就可採取超速追截行動。被告另同意其案發時的駕駛速度屬超速，但不認為會對道路使用者造成危險，因當時正在是直路、燈光充足，被告能清楚看到前方。

控方隨後針對《警察通例》中的超速追截車輛提問，指超速追截僅限於警方有合理懷疑及拘捕時採用，而被告於案發時只是覺得涉案的士有可疑故尾隨，被告同意。控方另指，條例列明警方在與市民接觸時應自律及保持高度克制，故若採用超速追截要「出師有名」，且警方使用武力時應極度留神，被告亦同意。提及警車進行追截駛至交通燈，應鳴鑼響號或發出警報，被告則表示當時有響咹。

案件編號：KTCC791/2022