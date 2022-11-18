警務處一哥蕭澤頤3個月內二度確診　鄧炳強及3紀律部隊首長要檢疫

保安局今晚（18日）公布，警務處處長蕭澤頤今日快速抗原測試及核酸檢測均呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。蕭澤頤曾於本年8月23日確診新冠肺炎，其後已經痊癒，即不足3個月內第二度染疫。



蕭澤頤最近一次上班日期為昨日（17日），期間出席紀律部隊網球錦標賽及小休茶聚，同場的保安局局長鄧炳強及三名紀律部隊首長被界定為密切接觸者，須進行家居檢疫。



鄧炳強、何珮珊、黃國興、楊恩健列密切接觸者

保安局表示，警務處已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。蕭澤頤昨日（17日）曾出席紀律部隊網球錦標賽，並與出席活動的其他官員一同參與頒獎典禮後的小休茶聚，當中保安局局長鄧炳強、海關關長何珮珊、懲教署署長黃國興和消防處處長楊恩健被界定為密切接觸者，各人正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。他們今日進行快速抗原測試的結果均為陰性。相關官員已作出署任安排，部門運作不受影響。

▼11月11日 警務處設立殉職警員紀念牆▼



+ 6

蕭澤頤私人助理上周四快測陽性

警方上周四（10日）公布，蕭澤頤的一名私人助理快測呈陽性反應，患者工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，近日沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為上周三（9日）。發言人指蕭澤頤每天均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。警務處已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並繼續嚴格執行各項防疫措施。

蕭澤頤早在8月23日快速抗原測試呈陽性，故今次為不足三個月內第二次確診。