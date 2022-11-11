殉職警員紀念牆峻工　蕭澤頤致意：永遠是大家心中的英雄

警務處處長蕭澤頤今日（11日）於灣仔警察總部警政大樓出席警隊紀念日，並在警政大樓新設立的紀念牆默哀及向殉職警務人員致意。蕭澤頤稱，警務人員在執勤期間屢屢身陷險境，但從不畏縮，一直憑着以民為本的精神保護香港市民生命和財產安全，對每位殉職的警員致以最崇高敬意，每名為維護法紀而捐軀的警員，「永遠是大家心中的英雄。」



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警務處處長蕭澤頤今日（11日）於灣仔警察總部警政大樓出席警隊紀念日，並在警政大樓新設立的紀念牆默哀及向殉職警務人員致意。設立紀念牆由蕭澤頤於今年提出，以紀念殉職警務人員，紀念牆刻有370名在第一次及第二次世界大戰期間離世，以及由1844年至2021年期間因公殉職人員的名字。

蕭澤頤致辭時提到，警隊自1844年成立至今，警務人員在執勤期間屢屢身陷險境，生命不時受到威脅但從不畏縮，一直憑着以民為本的精神保護香港市民生命和財產安全，維護香港的繁榮和穩定，對殉職的警員致以最崇高敬意。

蕭澤頤表示每名為維護法紀而捐軀的警員，「永遠是大家心中的英雄。」警察總部三樓大堂的紀念牆今日竣工，而刻有每個殉職警務人員的名字的紀念牆，正代表警隊對他們的無盡思念和崇高敬意。

他說，不同年代的警務人員都要面對不同挑戰，但警察保護市民生命財產的使命始終不變。而身為警務人員，向殉職警員致敬的最佳方式就是傳承這份初心，繼續守護香港。他寄語警員每日執勤時都要緊記「心繫社會」，做好警察的本分，同時本着「忠誠勇毅」，為廣大市民挺身而出，將違法者繩之於法。